Лукашенко оказался трусом
- 24.02.2025, 8:34
- 6,532
Целый ряд фобий.
Лукашенко пытается сформировать вокруг себя образ «мачо», однако белорусский диктатор — трус. Белорусский диктатор на прошлой неделе озвучил свои страхи из-за переговоров США и России, обвала экономики. Лукашенко до сих пор боится «призраков» событий 2020 года. Откуда берут корни фобии диктатора?
Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами-
— В детстве было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.
Многие из сегодняшних фобий Лукашенко – из детства.
Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:
— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».
История подтверждена несколькими очевидцами событий.