Wildberries планирует запустить необычный бизнес в Беларуси
- 24.02.2025, 8:36
- 3,070
Пилотный проект.
Маркетплейс Wildberries (WB) изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Беларуси. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в разных российских компаниях из сферы IT и логистики. Информацию подтвердил также представитель Wildberries.
По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Однако сроки запуска собеседники не уточнили.
«Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов», — отметил представитель компании.