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Wildberries планирует запустить необычный бизнес в Беларуси

  • 24.02.2025, 8:36
  • 3,070
Wildberries планирует запустить необычный бизнес в Беларуси

Пилотный проект.

Маркетплейс Wildberries (WB) изучает возможность запуска пилотного проекта по сервису такси в Беларуси. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в разных российских компаниях из сферы IT и логистики. Информацию подтвердил также представитель Wildberries.

По словам одного из собеседников, интерфейс приложения уже готов. Однако сроки запуска собеседники не уточнили.

«Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов», — отметил представитель компании.

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