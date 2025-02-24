Дроны ВСУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в России
- 24.02.2025, 8:49
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В третий раз.
Беспилотники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате чего там возник пожар.
С начала года это уже третий раз дроны прилетают на этот объект.
26 января Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР ударили по объектам «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.
Впервые украинские беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ 24 января.