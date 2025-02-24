ВСУ показали «охоту» на российский «танк-черепаху» 24.02.2025, 9:03

Сначала дроны загнали технику оккупантов в яму.

В Сети появились кадры из Курской области РФ, на которых российский «танк-черепаха» подобрался к позициям ВСУ.

Танку удалось проехать беспрепятственно по минному полю. Рядом с ним разорвалось 6 мин, но это его не остановило. Изначально броня помогла врагу проехать минное поле, однако затем она же и сыграла злую шутку с оккупантами, сообщает Forbes.

По пути танка водитель не заметил глубокую яму от снаряда и угодил в нее. FPV-дрон 47-й бригады сразу же атаковал танк. Один оккупант сумел из него выбраться.

Russian ‘turtle’ tank stopped by a pothole. pic.twitter.com/1pwL2W2CsP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 23, 2025

Еще в 2024 году бойцы из 22-й бригады ВСУ захватили один из таких «танков-черепах» вместе с экипажем. Тогда подполковник ВСУ Сергей Мисюра заявил, что из-за такого количества брони и металлических листов у водителя сужается угол обзора.

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