Третья годовщина войны: в Украину прибыли важные гости 24.02.2025, 9:14

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В Киеве состоится саммит, который Зеленский назвал «переломным моментом».

В Киев в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта, сообщает «Суспільне».

Также в столицу Украины прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии — Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, премьер Эстонии Кристен Михал и премьер Испании Педро Санчес.

Их встретили глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В Киеве в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ состоится встреча лидеров европейских стран-партнеров. Всего в саммите примут участие 37 лидеров государств, 13 из которых будут присутствовать лично, а 24 — онлайн, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля.

Он назвал этот саммит, вероятно, «переломным моментом». Встречи будут проходить в нескольких форматах.

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