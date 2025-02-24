Кобрин практически остался без света 24.02.2025, 9:21

Произошел сбой на подстанции.

24 февраля в 4.00 утра на подстанции ПС-110 «Кобрин-Западная» произошел технологический сбой в работе оборудования. Временные перебои с электроснабжением возникли в некоторых районах города, пишет «Вечерний Брест».

В результате оперативных переключений большая часть потребителей запитана и электроснабжение в домах восстановлено.

По состоянию на 8.00 остаются отключенными 36 трансформаторных подстанций, 6 высоковольтных линий ВЛ 10кВ, 1 населенный пункт, 1 котельных.

Для обеспечения работы котельной энергетики подключили дизельный генератор, еще 5 генераторов в ближайшее время прибудут в Кобрин для обеспечения работы оборудования на время восстановительных работ на подстанции.

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