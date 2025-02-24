«Исторически сложилось, что Россия разваливается за считанные дни» 24.02.2025, 11:04

1,594

Украина может помочь этому процессу.

Российский диктатор Путин планирует играть в «игру на истощение» против Украины, но не факт, что эта стратегия сработает в пользу России.

Такое мнение в эфире «Новости.Live» высказала украинская волонтер Мария Берлинская.

«В этой войне на истощение, на первый взгляд, очень страшно, когда против тебя ядерный гигант, поддержанный ВПК Китая, Ирана, Беларуси. А тем более, если есть поддержка со стороны США. С другой стороны, я точно знаю из истории, что Россия падает и разваливается за считанные дни. Мы можем вспомнить события и 1917 года и события развала Советского союза. То, что казалось таким монолитным и непреодолимым, вечным, но по своей сути имеет довольно хрупкую основу», - сказала Берлинская.

Она добавила, что процесс распада России - это «не простая история». Однако при определенных условиях внутренний бунт может развалить империю, которая была создана искусственно.

«Которая имеет огромное количество национальных, религиозных, классовых расколов. Это многоэтническая страна с огромными перепадами внутри. Где погибли и покалечены сотни тысяч людей. И при этом есть тотальная бедность. С этим можно работать», - добавила Берлинская.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com