«Исторически сложилось, что Россия разваливается за считанные дни»
- 24.02.2025, 11:04
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Украина может помочь этому процессу.
Российский диктатор Путин планирует играть в «игру на истощение» против Украины, но не факт, что эта стратегия сработает в пользу России.
Такое мнение в эфире «Новости.Live» высказала украинская волонтер Мария Берлинская.
«В этой войне на истощение, на первый взгляд, очень страшно, когда против тебя ядерный гигант, поддержанный ВПК Китая, Ирана, Беларуси. А тем более, если есть поддержка со стороны США. С другой стороны, я точно знаю из истории, что Россия падает и разваливается за считанные дни. Мы можем вспомнить события и 1917 года и события развала Советского союза. То, что казалось таким монолитным и непреодолимым, вечным, но по своей сути имеет довольно хрупкую основу», - сказала Берлинская.
Она добавила, что процесс распада России - это «не простая история». Однако при определенных условиях внутренний бунт может развалить империю, которая была создана искусственно.
«Которая имеет огромное количество национальных, религиозных, классовых расколов. Это многоэтническая страна с огромными перепадами внутри. Где погибли и покалечены сотни тысяч людей. И при этом есть тотальная бедность. С этим можно работать», - добавила Берлинская.