Календарная зима в этом году завершится оттепелью
- 24.02.2025, 11:17
Прогноз синоптиков на новую рабочую неделю.
Февральские морозы, напомнившие нам о том, что такое зима, на этой неделе ослабеют, а в дневные часы температура все чаще будет со знаком плюс. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
По его словам, календарная зима в этом году завершится оттепелью. В понедельник, 24 февраля, температура ночью будет от −5°C по западу до −12°C по востоку. Днем — от −2°C до −3°C.
Во вторник, 25 февраля, будет уже на 2-3°C теплее — в Гродно, например, обещают до +6°C.
С среду, 26 февраля, примерно такая же картина: ночью — от 0 по западу до −8°C по востоку, в дневные часы — до +3°C.
Что примечательно, первая половина недели прогнозируется без осадков, а последние дни зимы проведем с плюсовой температурой: в четверг, 27 февраля, от +1°C до +6°C, в пятницу, 28 февраля, от +1°C до +4°C.
Первые выходные весны обещают нам ночные температуры около 0, днем — максимум +4°C. Возможны осадки.