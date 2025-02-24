США и Украина могут найти общую выгоду Карина Кокрэлл-Фере

24.02.2025, 11:26

Выиграют и украинский народ, и американцы.

Министр финансов США Скотт Бессент, Financial Times:

1) В рамках соглашения с Украиной США хотят получить контроль над фондом ее восстановления

2) Экономическое партнерство защитит украинский народ и налогоплательщиков в США, заявил политик в колонке для Financial Times.

3) По словам Скотта Бессента, это партнерство принесет обеим странам выгоду:

4) Оно поддержит постоянную преданность США (!) народу Украины, а также заложит основу для масштабного восстановления украинской экономики.

5) У Украины есть природные ресурсы и другие национальные активы, которые могут стимулировать ее экономический рост после войны, но только если правительство и граждане получат достаточный капитал, экспертные знания и правильные стимулы.

6)Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, которые правительство Украины будет получать от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направлены в фонд, ориентированный на долгосрочное восстановление и развитие Украины.

7) США будут иметь экономические и управленческие права в будущих инвестициях этого фонда. Такая структура и отношения обеспечивают высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовых механизмов, необходимых для привлечения частных инвестиций в послевоенное восстановление Украины.

8) Участие США не оставит места для коррупции и кулуарных сделок.

Это также посылает четкий сигнал России: США имеют долгосрочные интересы в свободной и преуспевающей Украине.

9) Чем успешнее и безопаснее будет Украина после войны, тем больше выиграют и украинский народ, и народ США.

10) Именно украинский президент впервые предложил президенту Трампа будущее экономическое партнерство, которое принесет общие выгоды обоим государствам.

11) По словам министра финансов, США не предлагают Украине отказываться от своих ископаемых и залезать в долги, условия соглашения о минералах призваны предотвратить коррупцию при восстановлении Украины.

12) По его словам, сделка по ископаемым «заложит основу мощного обновления экономики Украины».

13) «Условия этого партнерства мобилизуют американский талант, капитал, высокие стандарты и управление для ускорения восстановления Украины и посылают россии четкий сигнал о том, что США инвестируют в свободную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе.

14) Доходы будут реинвестированы обратно в ключевые секторы, направленные на разблокирование большего количества активов роста Украины. Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций».

15) Зеленский хочет встретиться с Трампом на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы лично обсудить сделку о полезных ископаемых.

Так закаляют сталь)))

Карина Кокрэлл-Фере, Telegram

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