В российском консульстве во Франции раздался взрыв 24.02.2025, 11:34

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На месте работают расчеты пожарных и полиции.

В понедельник, 24 февраля, в Марселе во Франции раздался взрыв в российском консульстве.

Об этом пишет BFM TV со ссылкой на пожарных.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. На месте работают около тридцати пожарных и полиции.

Станислав Оранский, генеральный консул России в Марселе, подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства и туда прибыли пожарные.

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