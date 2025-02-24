В российском консульстве во Франции раздался взрыв
- 24.02.2025, 11:34
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На месте работают расчеты пожарных и полиции.
В понедельник, 24 февраля, в Марселе во Франции раздался взрыв в российском консульстве.
Об этом пишет BFM TV со ссылкой на пожарных.
Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. На месте работают около тридцати пожарных и полиции.
Станислав Оранский, генеральный консул России в Марселе, подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства и туда прибыли пожарные.