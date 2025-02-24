Что стоит за указом Лукашенко об исполкомах 5 24.02.2025, 12:26

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Указ вступает в силу с 1 марта.

21 февраля 2025 года Александр Лукашенко подписал указ №74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». По мнению властей, этот документ направлен на повышение благосостояния регионов и улучшение жизни граждан. Но так ли это? И существует ли подобные законы в других странах? Об этом пишет UDF.

Но в чем суть указа, который Александр Лукашенко подписал в объявленный им «Год Благоустройства»? Его главная «фишка» — местные исполкомы получили больше финансовых и административных возможностей. Теперь они имеют полное право контролировать закрытие организаций и предприятий на своей территории. То есть, если раньше какое-то частное предприятие могло «объявить себя бакротом», то теперь председатели исполкома должны одобрить этот процесс.

«Решения о закрытии значимых для района объектов или приостановке работы организаций теперь требуют согласования с рай- и горисполкомами»

Власть объясняет это заботой о гражданах. Якобы, указ помогает не допустить потери рабочих мест или ликвидации важных для региона объектов (например, магазинов, школ, больниц)... Но есть и «вишенка на торте». Согласно указу, теперь председатели исполкомов могут привлекать население и организации (в том числе, частные фирмы) к мероприятиям по наведению порядка и благоустройства – «предложить» им финансово поучаствовать в высадке деревьев или установке детских площадок. Те есть, будет больше субботников, а ремонт в подъезде ляжет на плечи жильцов, как, впрочем, и уборка снега на придворовой территории. А если кто вдруг откажется, местные чиновники смогут привлечь его к административной ответственности!

«Председатели исполкомов получили право выносить письменные требования об устранении нарушений законодательства и о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей нижестоящих исполкомов и организаций. Невыполнение этих требований влечет административную ответственность»

Впрочем, есть плюсы. Упрощены правила реализации полезных ископаемых, таких как песок, для собственных нужд граждан и благоустройства территорий. То есть, если вам нужен песок или гравий для своих нужд (например, чтобы засыпать дорогу у дома), теперь, вероятно, это будет сделать проще.

А как обстоит дело в других странах?.. Существуют ли там подобные законы?.. Как оказалось, да.

В России, к примеру, действует практика «добровольно-принудительных»» субботников и привлечения жителей к благоустройству. Кроме того, есть программы самообложения граждан, когда люди голосуют за сбор денег на местные нужды (например, ремонт дорог, освещение). В некоторых регионах, если большинство проголосовало «за», платить обязаны все.

В Китае действует система общественного участия в благоустройстве. Многие улицы, дворы и даже предприятия поддерживаются в порядке за счет добровольных (а на деле, обязательных) усилий граждан. В некоторых районах жителей могут заставить убирать территорию у своих домов.

В Германии существует обязанность самостоятельно чистить снег перед своим домом или подъездом. Если не уберешь – можешь получить штраф, а если кто-то поскользнется и получит травму, еще и ответственность понесешь. Однако ремонты подъездов, дорог и других общественных объектов полностью оплачивает государство – за счет налогов.

В США практика привлечения граждан к благоустройству есть, но на добровольной основе. В некоторых районах жители создают HOA (Homeowners Association) – товарищества собственников жилья. Они сами решают, сколько платить за уборку, ремонт и озеленение, и если кто-то не платит, ему могут начислять штрафы. Однако в госструктурах таких требований к гражданам нет.

Во Франции жители не обязаны участвовать в благоустройстве, но могут делать это добровольно. Если коммунальные службы плохо убирают или ремонтируют, можно пожаловаться, и муниципалитет обязан устранить проблему.

Но указ №74, который вступает в силу в Беларуси с 1 марта 2025-ого года, ближе всего к политике, проводимой Россией и Китаем. Многим жителям нашей страны некоторые его пункты могут показаться несправедливыми. Ведь налоги в казну уже оплачены, в том числе, и выплаты в «жировкакх» за капитальный ремонт. И люди ожидают, что ремонт подъездов, уборка улиц, благоустройство — это забота государства и коммунальных служб.

Формально никто не может принуждать ни граждан Беларуси, ни частные фирмы участвовать в субботниках, утеплении дома или покраске стен подъезда. Но на деле существуют «рычаги давления». К примеру, если жители откажутся скидываться на ремонт того же подъезда, им могут заявить: «Ну тогда еще лет пять подождете». Или вдруг в соседнем дворе, где жильцы согласились помочь государству, снег уберут, а ваш – нет, мотивируя это нехваткой техники и рабочих. А частный бизнес в случае отказа от финансовой помощи на благоустройство могут лишить и контрактов, «закошмарить» проверками да и отказать в каких-то разрешениях.

Мы не могли не вспомнить такую страну, как Северная Корея... Да, там нет формального «самообложения» граждан. Но есть жесткое принуждение к общественным работам. Проводятся субботники (чхонне), во время которых каждый гражданин (чиновник, студент) обязан участвовать в уборке улиц, ремонте дорог, сельскохозяйственных работах. Существуют и «добровольные взносы», когда жители страны и предприятия сдают деньги на нужды государства: военные расходы, поддержку Ким Чен Ына или строительство новых объектов. Если человек откажется участвовать, его могут оштрафовать, уволить, а иногда и арестовать. Кроме того, в Северной Корее действует «принцип коллективной ответственности», когда за «плохое поведение» одного человека могут наказать и его родственников.

В Беларуси пока что все не так «жестко». Но вот что не может не настораживать: если люди вдруг станут возмущаться, Лукашенко объяснит это «перегибами на местах», дескать, чиновники все неправильно поняли. И отменит указ №74, как «добрый царь», который заботится о своем народе...

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