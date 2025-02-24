ISW: Путин боится своих «ветеранов»1
- 24.02.2025, 12:29
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Глава Кремля не пойдет на демобилизацию.
Российский диктатор Владимир Путин даже в случае прекращения огня вряд ли решится на демобилизацию, поскольку боится своих «ветеранов».
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Согласно их анализу, опубликованному 23 февраля, Путин еще в предыдущее годы начал кампанию по предотвращению появления независимого ветеранского гражданского общества в России. Вероятно, Кремль боится, что «ветераны», вернувшиеся с войны РФ против Украины, могут угрожать стабильности его режима, указывают в ISW.
В отчете также сообщается, что Кремль выступил с рядом инициатив по привлечению на свою сторону лояльных «ветеранов» и формированию контролируемых государством «ветеранских» организаций и в то же время пытается заставить замолчать тех, кто возражает против продолжения российской агрессии в Украине или ставит под сомнение решения российского правительства.
В ISW указали, что Путин, по всей видимости, пытается избежать современного аналога ветеранского гражданского общества, появившегося после вывода советских войск из Афганистана, поскольку опасается политической нестабильности.
«Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией более 700 000 „ветеранов“ в российское общество, и поэтому вряд ли проведет полную или быструю демобилизацию — даже в случае урегулирования войны в Украине путем переговоров», — констатируют аналитики.
В ISW подчеркнули, что Соединенные Штаты и союзники Украины, при оценке переговорной позиции России и требований по обеспечению прочного мира, должны учитывать страх Кремля перед возникновением ветеранских групп и демобилизацией.
Российская власть воспринимает демобилизацию «ветеранов» как потенциальную угрозу стабильности режима, акцентируют аналитики.