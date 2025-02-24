ISW: Путин боится своих «ветеранов» 1 24.02.2025, 12:29

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Фото: Getty Images

Глава Кремля не пойдет на демобилизацию.

Российский диктатор Владимир Путин даже в случае прекращения огня вряд ли решится на демобилизацию, поскольку боится своих «ветеранов».

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно их анализу, опубликованному 23 февраля, Путин еще в предыдущее годы начал кампанию по предотвращению появления независимого ветеранского гражданского общества в России. Вероятно, Кремль боится, что «ветераны», вернувшиеся с войны РФ против Украины, могут угрожать стабильности его режима, указывают в ISW.

В отчете также сообщается, что Кремль выступил с рядом инициатив по привлечению на свою сторону лояльных «ветеранов» и формированию контролируемых государством «ветеранских» организаций и в то же время пытается заставить замолчать тех, кто возражает против продолжения российской агрессии в Украине или ставит под сомнение решения российского правительства.

В ISW указали, что Путин, по всей видимости, пытается избежать современного аналога ветеранского гражданского общества, появившегося после вывода советских войск из Афганистана, поскольку опасается политической нестабильности.

«Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией более 700 000 „ветеранов“ в российское общество, и поэтому вряд ли проведет полную или быструю демобилизацию — даже в случае урегулирования войны в Украине путем переговоров», — констатируют аналитики.

В ISW подчеркнули, что Соединенные Штаты и союзники Украины, при оценке переговорной позиции России и требований по обеспечению прочного мира, должны учитывать страх Кремля перед возникновением ветеранских групп и демобилизацией.

Российская власть воспринимает демобилизацию «ветеранов» как потенциальную угрозу стабильности режима, акцентируют аналитики.

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