Будущий канцлер Германии сделал важное заявление об Украине 1 24.02.2025, 12:43

2,748

Мерц призвал поставить Украину в сильную позицию.

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Об этом Мерц написал 24 февраля в соцсети Х.

Вероятный следующий канцлер Германии заверил, что после трех лет захватнической войны России Европа остается твердо на стороне Украины.

«Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна быть частью мирных переговоров», – написал Мерц.

Drei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Drei Jahre Krieg in Europa. Seit drei Jahren begleiten uns die schrecklichen Bilder von Zerstörung und Kriegsverbrechen. Europa steht unverändert fest an der Seite der Ukraine. Es gilt mehr denn je: Wir müssen die Ukraine in… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 24, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com