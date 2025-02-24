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Будущий канцлер Германии сделал важное заявление об Украине

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  • 24.02.2025, 12:43
  • 2,748
Будущий канцлер Германии сделал важное заявление об Украине

Мерц призвал поставить Украину в сильную позицию.

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Об этом Мерц написал 24 февраля в соцсети Х.

Вероятный следующий канцлер Германии заверил, что после трех лет захватнической войны России Европа остается твердо на стороне Украины.

«Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна быть частью мирных переговоров», – написал Мерц.

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