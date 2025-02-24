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В Варшаве активисты разбудили российских дипломатов звуками воздушной тревоги

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  • 24.02.2025, 13:04
В Варшаве активисты разбудили российских дипломатов звуками воздушной тревоги

Активисты развернули большой плакат с надписью «Russia is a terrorist state».

Утром в понедельник, 24 февраля, активисты разбудили российских дипломатов в Варшаве звуками взрывов и воздушной тревоги.

Об этом сообщает общественная инициатива «Евромайдан-Варшава», которая инициировала акцию.

Акция состоялась в 06:00 перед домом по адресу Бетховена, 3, где до сих пор проживают российские дипломаты.

Активисты развернули большой плакат с надписью «Russia is a terrorist state» (Россия — террористическое государство). Они также держали в руках флаги Украины, Польши и крымскотатарского народа.

Участники акции перечисляли преступления, совершенные страной-агрессором Россией с 2014 года.

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