«Почему вы должны оплачивать все, что там невеста себе напридумывала?» 1 24.02.2025, 13:13

Белорусы спорят, сколько денег нужно дарить на свадьбу молодоженам.

В Threads на днях завирусился пост пользовательницы с ником nastya_perdastya94. В нем она рассказала, что ее с парнем пригласили на свадьбу и заранее попросили подарить 200 долларов с человека. Девушка удивилась такой просьбе, потому что даже родной сестре дарила 300 долларов, пишет citydog.io.

«А сколько нужно? Меньше 100 долларов дарить нельзя – это скупердяйство. Как правило, самая скромная свадьба только окупится при 100 долларах с человека. А если у невесты хорошее платье, фотограф и тамада, то прибавляй 2000 долларов к расходам. А это уже не окупится при 100 долларах. Без тамады старикам будет грустно, а стариков не звать – такое себе. Они основные спонсоры», – считает Роман.

«200 долларов – это много? В начале нулевых мы на свадьбе дарили 100-150 долларов, и это было “удовлетворительно”. 200 долларов в 2025 году – это скорее мало, чем “офигели”. А пару лет назад нам и то дарили больше, хотя мы и свадьбу не устраивали», – написала пользовательница с ником Alya_T.

«В Латвии, например, нормальный подарок на свадьбу в деньгах – это 50 евро. Как с пары, так и с одиночки. Родственники уже могут больше, например 100 евро. Даже подарок в 200 евро уже считается супер-пупер. А тут 200 долларов. Как-то хорошо живете», – поделился Андрей.

«Мы с мужем делали свадьбу, и бюджет был 20 тыс. долларов. Никто не помогал. Все сами. Гости были разные. Никой таксы минимальной у нас не было. Были люди, которые дарили 100 долларов, были те, которые дарили и 500, и 1000 долларов. Свадьба, конечно же, не окупилась, но мы этого не ждали абсолютно. Мы делали праздник для себя и на свой вкус. У нас на свадьбе играл техно-диджей, и многим это не нравилось. Просили попсу поставить, но мы говорили всем, что это наш день и будет только наша музыка», – написала Виктория.

«Похоже, что гостей будет немного, поэтому и расчеты такие. Ту мач, как по мне. Почему вы должны оплачивать все, что там невеста себе напридумывала? Золотой стандарт –100 долларов или евро с человека. Кто побогаче, те и больше могут. Мне бабушка вообще косарь подарила на свадьбу! Подрабатывая дворником на пенсии! Но она сказала, что всю жизнь собирала на такие важные события, поэтому на мои предложения вернуть назад большую часть сказала, мол, лепей сабе ў хату што карыснае купіце», – рассказал Дмитрий.

«Кто бы что ни говорил, но это не норма. Размах свадьбы и расходы определяют жених и невеста. Гости не обязаны оплатить их интересы. Какие еще “окупит/не окупит”? Это не проблема гостей. Если хочется гостей именно с целью получить с них денег, зовите тогда только богатых. А бедных родственников вообще не надо. И да, я могу себе позволить подарить и 500, и 1000 долларов, но это не значит, что можно мне плату за вход устанавливать», – поделился мнением пользователь с ником himikoleg.

«Такие у нас в РБ все богачи, как будто в разных странах живем. По 200 долларов с человека – это много? На свадьбу нужно подарить столько, сколько сможешь взять с одной зп и не ужимать себя в остальном», – написала Анна.

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