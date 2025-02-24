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Зеленский сделал новое заявление о создании НАТО в Украине

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  • 24.02.2025, 13:40
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Зеленский сделал новое заявление о создании НАТО в Украине

«Не будет другого выбора».

Если членство в НАТО для Украины останется закрытым, у нас не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине.

Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Support Ukraine, сообщает NV.

Украинский лидер подчеркнул, что НАТО является наиболее простым и надежным способом гарантировать спокойствие и мир в Европе.

«Это действительно так, это уже готовая и эффективная система гарантий безопасности, которая работает десятилетиями и которая не допустила разжигания войны даже там, где есть граница между НАТО и Россией. А это длинная граница. Мы должны честно говорить, что Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантии безопасности, которые дает НАТО. И если членство в НАТО для Украины, для наших людей, и в дальнейшем останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине», — сообщил Зеленский.

То есть, добавил президент Украины, обеспечивать такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которое будут означать гарантированный мир.

«Сможем ли мы сделать это сами? Нет, и я в этом благодарен всем вам. Всем нашим партнерам, кто готов помогать. Гарантии безопасности — это ключ к миру и чем надежнее они будут, тем дольше будет сохраняться мир», — отметил Владимир Зеленский, обращаясь к присутствующим.

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