«Здесь совершенно другое отношение к работникам» 1 24.02.2025, 14:14

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Молодой разработчик о том, как ушел из белорусского аутсорса и сделал карьеру в Литве.

Бэкенд-разработчику Андрею (имя изменено) — 25 лет. Его карьера стартовала еще в белорусском аутсорсе, а вышла на новый уровень уже в Литве. Сейчас он — сеньор в продуктовом стартапе: зарплата в два раза больше и продолжает расти, плюс бонусы и опционы, летом — четырехдневка. Он открыл ИП и работает «не в напряг», взял квартиру в ипотеку в 15−20 минутах ходьбы до Белого моста в Вильнюсе. Издание Devby.io поговорило с парнем о том, как развиваться в эмиграции, — и достигать своей мечты.

«В Литву и Польшу можно было переехать быстро — и так же быстро легализоваться»

— В Литву я перебрался в апреле 2022 года. Работодатель, крупный аутсорсер, не давил на меня с переездом. Скажу больше: коллеги на моем старом проекте до сих пор работают из белорусской локации. Это было только мое решение — после начала войны в Украине я просто не мог дальше оставаться в Беларуси.

В двадцатых числах февраля 2022 года мы с друзьями уехали в Грузию — за свой счет. А дальше компания предложила несколько локаций на выбор. В Литву и Польшу можно было переехать быстро — и так же быстро легализоваться: нам обещали сделать Blue Card и ВНЖ в течение месяца.

До 2022 года я много путешествовал, мне всегда был ближе Вильнюс, чем Варшава — так что выбор я сделал без особых терзаний.

Если помните, на рынке жилья в Литве в то время была страшная неразбериха. Напуганные историями о том, что квартиру можно искать и месяц, и два мы с моей девушкой (теперь она уже моя жена) сняли жилье на AirBnB на долгий срок. Оказалось, это было лишним: квартиру на долгий срок мы нашли за 2 недели.

Конечно, мы переплатили за нее. Но тогда это казалось хорошей сделкой, ведь цены росли, как на дрожжах. Ну и вдобавок у нас был хороший район, а хозяин не был против, чтобы мы жили с собакой — что тоже нечасто встречается.

«В Беларуси компании оценивают твои hard-скилы, тогда как здесь тестируют soft»

При переезде работодатель просто перевел наши зарплаты с долларовых в евро в соотношении 1:1 — нам говорили, что «уже на месте все решим со своими менеджерами». Но, как все помнят, 2022 год стал тяжелым для белорусского аутсорса — в нашей компании рост зарплат был заморожен: хоть ты выше головы прыгни — ни на евро больше не получишь. А цены росли… Моей зарплаты было явно мало, чтобы комфортно жить в Вильнюсе.

В Беларуси при поиске работы я пользовался rabota.by и devby. В Литве наконец завел профиль в LinkedIn — стал изучать рынок. И обнаружил здесь огромное количество стартапов и продуктовых компаний, о которых ранее не слышал.

Я обратил внимание, что финтех-компании очень активно нанимали (и продолжают это делать и сейчас) — и понял, что мне стоит попробовать туда пробиться.

Я стал готовиться — «прошерстил» Glassdoor и Reddit вдоль и поперек, изучал, что спрашивают на интервью в западных продуктовых компаниях. Где-то спустя шесть месяцев стал ходить на пробные интервью — сначала в компании с белорусскими корнями, чтобы потренироваться, найти свои слабые места.

Потом составил wish list из компаний, куда хотел бы попасть. А ту, в которой сейчас работаю, — самую желанную — поставил в самый конец списка. Это была моя цель. В ней мне нравилось все:

• и сам продукт казался интересным и очень перспективным;

• и бенефиты, один из которых — опционы;

• и главное — что летом у них четырехдневка.

Начав двигаться по списку, я понял, что в Беларуси компании делают больший упор на техническое интервью, оценивая твои hard-скилы, тогда как здесь тестируют softскилы — работодателю важнее понимать, как ты будешь выстраивать коммуникацию в команде, а аткже умеешь ли подать себя.

Из четырех этапов интервью два здесь могут быть просто разговоры — с менеджерами, с CEO или CTO. Тебя спрашивают, как ты видишь свое будущее, беседуют о целях, изучают, как быстро ты способен влиться в команду и дать value.

…И вот я прошел несколько собеседований в продуктовых компаниях «почти мечты». Потом в европейском единороге, куда стремился больше всего, — и принял оффер от последнего.

Да, другие компании тоже сделали мне офферы, и очень неплохие, но я видел перед собой только одну цель и не разменивался на меньшее — и в итоге все получилось.

У белорусского работодателя дела на тот момент шли не очень — он сокращал в разных локациях команды. Когда я пришел к менеджеру и сказал, что хочу уйти, мне даже разрешили не возвращать релокационный бонус — хотя для этого нужно было отработать год в офисе в Литве, а я отработал девять месяцев. Мой менеджер пожелал мне удачи и сказал, что я все правильно делаю.

«Летом у нас четырехдневка. Можно взять выходной в среду или пятницу — на выбор»

Перейдя в стартап, я понял, насколько разнятся подходы к работе в аутсорсе и в продукте:

• В аутсорсе доменная экспертиза на стороне заказчика — от нас требовалось просто взять под козырек и сделать то, что он спустил в виде тикетов.

• В продукте (по крайней мере, в нашем) любое решение зависит от нас — и у каждого члена команды одинаковый вес, не важно, мидл он, сеньор или лид. Когда приходит задача, кто-то из нас обычно берет ее, как оунер, — и разбирает, чтобы потом представить команде возможные варианты решения. Мы обсуждаем их. И только после того, как все участники согласятся с каким-то одним решением, начинаем разбивать работу на таски.

Плюс здесь совершенно другое отношение к работникам: над тобой нет ресурсного менеджера, которому тебя дали «в нагрузку», есть руководитель твоей команды, — и он заинтересован в том, чтобы ты рос, изучал и то, и это — и углублялся в какие-то темы.

Что еще круто в моей компании — work-life баланс. Здесь никогда не будет так, как в аутсорсе — когда приходит заказчик и говорит: «Извините, но это должно было быть сделано вчера!» — и тебе приходится работать всю ночь, потому что он «за это платит».

У нас нет строгого рабочего графика. Я обратил внимание, что литовцы, как и белорусы, чаще задерживаются у компьютеров до 17.00−18.00. А вот коллеги из Германии и Нидерландов в 16.00−17.00 уже заканчивают рабочий день.

Я вспоминаю свою первую работу: мы каждый день отмечали в Excel во сколько пришли в офис. Если ты поставил 09.16 — значит и уйдешь в 18.16. Задержался на полчаса во время обеденного перерыва — мог услышать от руководителя: «Внеси, пожалуйста, в табличку, что тебе нужно будет отработать еще 30 минут».

Здесь все иначе: сделал то, что запланировал, — и свободен. Кто угодно может написать в чат: «Я отошел — давай завтра созвонимся». Не нужно брать day off, чтобы сходить в поликлинику или к парикмахеру: «Ребята, я ушел, вернусь через два часа — если что, пишите».

А летом у нас четырехдневка. Можно взять выходной в среду или пятницу — на выбор, а на следующей неделе поменять. Нас просили, чтобы хотя бы один человек из команды всегда был на работе, поэтому мы договаривались: если кому-то из коллег нужна была конкретно эта пятница, я мог взять среду, а в следующий раз мы менялись.

В этом году нам предложили вариант на выбор: или четырехдневка, или дополнительно дней дней к отпуску.

«Правда в том, что в Литве нанимают многие — достаточно открыть LinkedIn, чтобы убедиться»

Можно сказать, что карьеру в классическом понимании я сделал именно в Литве. Я сильно вырос в деньгах — только смена работы дала мне рост х2 гросс, а сейчас я еще вырос по уровню — перешел в сеньоры.

Но и дело даже не в этом: я вырвался из круга, в котором твой карьерный рост — это переход из одного аутсорса в другой, — открыл для себя мир европейских и американских продуктовых компаний и стартапов и осознал свою ценность как разработчика. Я понял, куда мне нужно расти, чтобы сделать карьеру, и какие мои дальнейшие шаги.

Это очень важно — понимать, сколько ты стоишь на рынке. Когда ты видишь, что можешь получить в других компаниях, — ты чувствуешь свою ценность, и она помогает тебе расти, вести переговоры как со своей компании, как и с другими.

Мне кажется, это самая большая проблема для многих белорусов, которые переезжают в Литву и Польшу — они как будто не пытаются понять местный ИТ-рынок (а он совершенно другой, не такой, как в Беларуси).

Бывает, ты слышишь мнение: «В Литве нанимают только белорусские компании (а их всего пять) — и зарплаты там такие же, как и у нас, а может и ниже». Ну да, если убедить себя в этом, то, конечно, будет казаться, что перспектив нет вообще, — а соответственно и стимула к росту.

Но правда в том, что в Литве нанимают многие — достаточно открыть LinkedIn, чтобы убедиться. И белорусские разработчики очевидно могли бы здесь участвовать в стартапах, переходить на менеджерские позиции и получать совершенно другие бенефиты за ту же работу, которую они уже выполняют в аутсорсе — х1,5−2 плюс бонусы, плюс реальные перспективы роста.

Кстати, даже устроившись в компанию мечты, я продолжаю ходить на собеседования (раз в 3−6 месяцев, когда ко мне приходят в LinkedIn с интересными предложениями), так как считаю, что это позволяет держать себя в форме. Готовясь к интервью, ты делаешь пет-проекты, поднимаешь какие-то старые знания — держишь себя в тонусе.

«Открыть ИП в Литве оказалось несложно. Через день-два уже пришло мое свидетельство»

Получив Blue Card, я стал изучать, какие бенефиты она дает в Литве. Оказывается, с ней можно менять работодателя без ограничений после года проживания в стране, а еще открыть ИП — с освобождением от социальных выплат в течение первого года (то есть налоги составят всего 7−10%).

В мэрии Вильнюса есть служба International House Vilnius, в ней можно в любой день забронировать встречу с налоговым специалистом, специалистом по соцстраху или по трудоустройству, — с кем угодно.

Я пришел и спросил, верно ли, что по Blue Card можно открыть ИП. Мне ответили: «Все верно!» — и выдали памятку с формулой, как рассчитать свой налог по ИП.

Открыть ИП в Литве тоже оказалось несложно: нужно было зайти на сайт налоговой службы, указать вид деятельности — у меня это оказание услуг в области ИТ, и все. Через день-два уже пришло мое свидетельство о регистрации в качестве ИП.

В прошлом году я закончил один временный проект по ИП, сейчас взялся за новый. На нем нет строгого графика, можно работать вечерами или в свой выходной — и никто не подгоняет.

«Для меня квартира не „якорь“ — это мой дом в новой стране, и мне здесь очень комфортно»

Год назад мы с женой взяли в ипотеку квартиру в Вильнюсе.

У нас истекал срок договора аренды квартиры. Мы прикинули: с теми условиями, на которых банк мог выдать нам кредит (а это первоначальный платеж в 25% + 25 лет — срок выплаты), наш платеж по ипотеке будет примерно равен арендной плате за квартиру. Но понятно же, что лучше платить за свою квартиру, чем за арендную.

Мы с женой обратились в банк, подали совместную заявку. В успехе не сомневались: у нас обоих высокий по местным меркам доход — мы работаем в европейских стартапах.

Мы предоставили выписки из белорусских банков, чтобы показать, что у нас есть деньги, чтобы сделать первый взнос. Они видели, что мы уже два года работаем в Литве — и у нас бессрочные контракты.

Дальше получили одобрение на ипотеку, заключили договор у нотариуса, банк перевел все деньги продавцу, мы заверили сделку и получили ключи.

За два года в Вильнюсе у нас появились любимые места. Сколько раз мы гуляли и обсуждали: «А вот здесь было бы прикольно жить!» И поскольку мы оба работаем удаленно, нам не нужно было привязываться к какому-либо району — поближе к офису. У нас было два условия:

• чтобы квартира была недалеко от центра;

• и в новостройке (наша квартира хоть и со «вторички», но 2021 года постройки).

Мы просмотрели 5−6 вариантов, но когда пришли в нашу квартиру, — сразу поняли, что это как раз то, что мы искали. Мы хотели купить и сразу заехать. Так и вышло, потому что наша квартира продавалась сразу с мебелью и с оборудованной кухней.

Никто из знакомых не крутил пальцем у виска и не называл нас сумасшедшими. Наоборот — сразу после нас еще двое знакомых купили квартиры в Вильнюсе.

У нас «евродвушка» почти 50 м², здесь большой зал, объединенный с кухней, и спальня. Находится в 15−20 минутах ходьбы до Белого моста (пешеходный металлический мост через реку Нярис на границе районов Науяместис и Шнипишкес в Вильнюсе. — Прим. ред.)

Для меня квартира не «якорь» — это мой дом в новой стране, и мне здесь очень комфортно. Это центр моей жизни. А если в будущем передо мной откроются новые горизонты и необходимо будет куда-то переехать, то я буду рассматривать ее как актив. Это не будет проблемой.

«Сейчас больше ощущаю себя частью литовского ИТ, чем белорусского»

Я учу литовский. Во-первых, потому что важно знать язык страны, в которой ты живешь. Во-вторых, владение литовским — это условие для получения ПМЖ.

В Литве очень много перспектив в плане ИТ:

• здесь развитая стартап-экосистема, которой очень гордятся литовцы;

• страна привлекает новые стартапы и продуктовые компании. При этом ощущается нехватка квалифицированных ИТ-специалистов, — поэтому здесь все еще очень легко попасть на собеседование в крутую компанию.

Плюс мне нравится Вильнюс — здесь столько баров, кафе, ресторанов. Литовцы очень дружелюбно настроены по отношению к белорусам.

Я бы не сказал, что я свой в ИТ-тусовке, скорее — пассивный наблюдатель: был на нескольких конференциях, но в основном наблюдаю издалека. Я подписан в LinkedIn на все стартап-ассоциации, изучаю, чем занимаются новые компании, которые приходят на рынок — и очень радуюсь их успехам.

Когда Vinted стал одним из самых дорогих стартапов Европы с оценкой в 5 млрд, я был счастлив за них.

Сейчас я больше ощущаю себя частью литовского ИТ, чем белорусского. Скоро по времени работы в Вильнюсе уже побью свой карьерный срок в Минске. Я состоялся здесь как специалист и вижу больше перспектив в местном ИТ для себя.

Надеюсь, что все усилия, которые литовцы прикладывают к развитию индустрии, вернутся им сторицей. Приятно быть частью чего-то, что быстро и успешно растет. Хотя не скрою, немного обидно — ведь такая возможность была и у белорусского ИТ.

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