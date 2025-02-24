Новый лидер Европы? 24.02.2025, 14:35

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Мерц готов противостоять и России, и Трампу.

В воскресенье в Германии прошли выборы в Бундестаг, сигнализирующие о значительных изменениях в политическом курсе страны и Европы, говорится в статье издания Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Фридрих Мерц, консервативный политик и будущий канцлер Германии, заявил, что он стремится к полной «независимости» Европы от США в вопросах обороны. «Заявления Дональда Трампа на прошлой неделе показали, что эта часть американцев, включая нынешнюю администрацию, практически не проявляет интереса к судьбе Европы», – заявил Мерц в прямом эфире в воскресенье вечером.

Мерц предложил создать новый европейский оборонный альянс в качестве альтернативы НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Он занимает жесткую позицию в отношении России, но, похоже, с таким же упорством намерен противостоять и Трампу.

«Мерц дает понять, что фундамент послевоенной ориентации Германии изменится при его правительстве», — заявил Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в EurasiaGroup. «И Мерц, похоже, осознает угрозу, которую представляет Трамп».

Это хорошие новости для Украины, которая в последние две недели подвергалась давлению и притеснениям со стороны новой администрации Белого дома. Что еще более обнадеживающе, так это то, что предполагаемая коалиция, которую сформирует Мерц, имеет все шансы занять гораздо более решительную позицию в отношении поддержки Украины (и усилении европейской безопасности), чем занимала Германия в последние годы.

Вторым партнером в возможной коалиции Мерца является Социал-демократическая партия Олафа Шольца. Он позиционирует себя как «канцлер мира», и является противником эскалации конфликта в Украине.

Но Шольц заявил, что не войдет в команду своей Социал-демократической партии в любой коалиции. Это открывает дверь для такой фигуры, как нынешний министр обороны Борис Писториус, еще один сторонник жесткой линии в отношении России.

Тот факт, что консерваторы ХДС/ХСС Мерца потенциально могут сформировать «большую коалицию» с СДПГ, означает, что новое правительство, вероятно, будет более стабильным, чем предыдущий капризный альянс трех партий.

Если коалиции потребуется дополнительная поддержка на парламентских выборах, Мерц может заручиться поддержкой Зеленых, где одной из самых заметных фигур является Роберт Хабек, сторонник активной поддержки Украины и увеличения расходов на оборону.

«Империализм в его худшем проявлении»

«Американцы не просто оставили Европу, она стали работать против Европы», — сказал Хабек в воскресенье после закрытия избирательных участков. «Они подводят Украину. Я бы сказал, что они предают ее. Это империализм в его худшем проявлении». Он призвал Европу объединиться и быстро договориться о финансировании решений. Он считает, что Германии не должно потребоваться много времени, чтобы сформировать новое правительство.

Если в следующую коалицию войдут Мерц и Писториус, в Германия появится прочный фундамент для обеспечения безопасности, что так необходимо Европе в текущей ситуации.

В первый месяц своего президентства Трамп последовательно подрывал НАТО, начав с торговли, затем перейдя к вопросам обороны, что особенно опасно.

Не согласовав свои действия с европейскими союзниками, президент США и его команда начали переговоры с Путиным о «мире» в Украине. Он назвал Владимира Зеленского «диктатором» и заявил, что Киев не сможет вернуть все территории, которые Москва незаконно аннексировала.

В воскресенье украинский президент даже предложил уйти в отставку, если это поможет обеспечить мир и безопасность. Например, членство в НАТО для его страны.

Мерцу предстоит разобраться, сможет ли НАТО продолжать выполнять свои функции в эпоху Трампа.

Мерц заявил, что он не уверен, «будет ли НАТО продолжать существовать в своем нынешнем виде или Европе придется создать свою собственную систему обороны в сжатые сроки».

Однако на этом пути есть преграды — Мерц не является самой популярной фигурой в Германии.

Опасность ультраправых

Крайне правые силы рассчитывают на Мерца. Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) достигла своего рекорда на выборах и надеется на победу в 2029 году. AfD продолжит давить на Мерца, требуя решения остро стоящего миграционного вопроса в Германии, особенно после серии террористических актов, совершенных иностранными гражданами.

Это создает риск разрушения коалиции с СДПГ и может вызвать нестабильность, способную подорвать более амбициозные внешнеполитические планы Мерца.

Поддержка США неуклонно снижается и лидеры ЕС отчаянно пытаются придумать многомиллиардный план помощи Украине. Они созывают экстренный саммит 6 марта для обсуждения вопросов обороны. Многие видит Мерца в качестве лидера.

Хотя к тому времени Мерц, вероятно, не будет формальным лидером, он осознает, насколько важным является вопрос создания такой коалиции. «Мир не будет нас ждать», — сказал он.

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