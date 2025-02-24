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Россия будет «эвакуировать» жителей Курщины через Беларусь

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  • 24.02.2025, 15:01
  • 1,324
Россия будет «эвакуировать» жителей Курщины через Беларусь

Есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной.

Россия собирается «эвакуировать» жителей Курской области через Беларусь. Об этом сообщила уполномоченная по делам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее информации, эти россияне на сегодняшний день находятся в украинском городе Сумы.

«Есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию», — цитирует слова Москальковой ТАСС.

Украина с лета 2024-го контролирует часть территории Курской области России (в том числе и районный центр Суджа). На ней до сих пор находятся мирные жители, которые попадают под российские обстрелы.

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