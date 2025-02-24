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В Варшаве прошла акция с требованием освободить белорусских женщин-политзаключенных

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  • 24.02.2025, 15:57
В Варшаве прошла акция с требованием освободить белорусских женщин-политзаключенных

В лукашенковских тюрьмах их подвергают пыткам.

В Варшаве состоялась традиционная воскресная акция солидарности с Беларусью. Протестующие держали баннеры с требованием освободить женщин-политзаключенных, о пытках над которыми рассказала вышедшая на свободу политзаключенная, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Протестующие напомнили о судьбах Ольги Майоровой, Елены Гнаук, Виктории Кульши, Татьяны Каневской, а также Елены Лазарчик и Любови Резанович.

Был также баннер в память о политзаключенном Игоре Леднике, погибшем в белорусской тюрьме.

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