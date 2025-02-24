Билл Гейтс назвал неожиданный стимул для молодых поколений 3 24.02.2025, 17:32

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Билл Гейтс

Преувеличение рисков может подтолкнуть к правильным действиям.

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью гендиректору Stripe Патрику Коллисону с презентацией своих новых мемуаров заявил, что современная молодежь должна переживать всего из-за четырех, но «очень страшных» вещей. В его понимании — это климатический кризис, «неконтролируемый» искусственный интеллект, биотерроризм/пандемия и ядерная война, пишет itc.ua.

«Есть четыре или пять вещей, которые очень страшны, и единственная, которую я действительно понимал и переживал из-за нее, когда был молодым — это ядерная война», — говорит Гейтс. «Сегодня, думаю, к этому списку стоит добавить изменение климата, биотерроризм/пандемию и сохранение контроля над искусственным интеллектом в определенной форме».

Также Гейтс назвал социальную поляризацию — усиление различия в положении социальных групп (например, резкое разделение на бедных и богатых) — «потенциальной проблемой».

На самом деле Билл не впервые выделяет эти проблемные области и часто упоминал их в своих блогах или комментариях. Что касается ИИ, то миллиардер, утверждает, что общество страдает от «недостатка интеллекта» и искусственный мог бы стать одним из путей решения этой проблемы — исключительно при контролируемом использовании.

«У нас не так много экспертов в медицине, математике или других областях», — отмечает миллиардер. «У нас есть дефицит интеллекта. ИИ со временем сделает этот интеллект фактически бесплатным».

Гейтс также говорит, что страх может стать определенным стимулом для молодых поколений, поскольку «преувеличение рисков» может подтолкнуть их к правильным действиям.

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