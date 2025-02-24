Сильная Германия важна для сильной Европы: чего ЕС ждет от Мерца 1 24.02.2025, 18:08

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Новому немецкому правительству предстоит сыграть важную роль.

После победы консервативного блока ХДС/ХСС на досрочных выборах в бундестаг, которые прошли в воскресенье, 23 февраля, первые поздравления из Европы пришли от представителей родственных политических сил, пишет DW. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал результаты голосования в ФРГ «решающей победой для нашей политической семьи, для Германии и Европы».

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), куда входят и немецкие христианские демократы, и греческая партия «Новая демократия», которую возглавляет Мицотакис, также приветствовала успех лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца (Friedrich Merz) в своем официальном аккаунте в соцсети X. ЕНП выразила уверенность в том, Мерц обеспечит «необходимое руководство для сильной Германии в сильной Европе».

«Германия важна для сильной Европы»

Другие коллеги по ЕНП также не остались в стороне от поздравлений в адрес кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. В то время как премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил надежду на то, что новое федеральное правительство будет сформировано «в ближайшее время», его финский коллега Петтери Орпи поздравив «своего друга Фридриха Мерца» в Х, как и Мицотакис, подчеркнул, что сильная Германия важна для сильной Европы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что надеется вместе с Мерцем построить «более сильную, безопасную и конкурентоспособную Европу». А глава португальского правительства Луиш Монтенегру рассчитывает на решение «общих проблем в ЕС, НАТО и ООН».

Премьер Чехии Петр Фиала, чья партия входит в правоконсервативную фракцию Европарламента «Европейские консерваторы и реформаторы», пожелал Мерцу «успеха в формировании федерального правительства», также выразив надежду на «совместную работу над построением сильной Европы».

Премьер-министр Дании, социал-демократка Метте Фредериксен в своем поздравлении лидера ХДС/ХСС подчеркнула, что в нестабильные времена нам нужны «сильная Европа и сильная Германия». В свою очередь, Рене Репази (René Repasi), депутат Европарламента от СДПГ, призвал начать переговоры по формированию правительства с «надежными проевропейски настроенными» партнерами. Большинство наблюдателей сейчас рассматривают наиболее вероятным партнером ХДС/ХСС по будущей правящей коалиции именно социал-демократов.

Если Фридриху Мерцу удастся получить в бундестаге большинство голосов в поддержку своей кандидатуры на пост канцлера, он станет следующим главой правительства ФРГ, а также будет - вместе с главами государств и правительств остальных 26 стран-членов ЕС - участвовать в заседаниях Европейского совета. Именно этот орган определяет политику Евросоюза.

Ожидается, что при канцлере Мерце Берлин изменит курс в некоторых областях, например в миграционной политике. Кроме того, в Брюсселе ожидают, что новое немецкое правительство внесет больше ясности в позицию Германии относительно подготавливаемых законодательных инициатив ЕС.

Генсек НАТО Рютте: Европа должна больше тратить на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, присоединившись к хору поздравивших Фридриха Мерца, выразил надежду на совместную работу в этот «критический момент для нашей общей безопасности». Европа, по словам Рютте, должна тратить больше средств на свою оборону и действия Мерца в данном случае имеют ключевое значение.

В данный момент согласованные на уровне НАТО военные расходы стран - участниц альянса должны составлять два процента от их ВВП. После того как президент США Дональд Трамп недавно призвал повысить этот показатель до пяти процентов, в НАТО начались активные дискуссии. Марк Рютте уже заявил, что в будущем этот показатель должен превысить три процента. Ожидается, что решение на сей счет будет принято на саммите альянса в июне.

Евросоюз также обсуждает пути увеличения ассигнований на оборону. Еврокомиссия оценивает потребности на эти цели в 500 миллиардов евро на ближайшие десять лет. Споры о том, откуда взять деньги, ведутся вокруг возможного взятия странами - членами ЕС совместных долговых обязательств, что категорически отвергает пока еще остающийся на посту канцлера ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), и смягчения пакта стабильности - соглашения, касающегося налоговой и бюджетной политики в Евросоюзе. Новому немецкому правительству предстоит сыграть здесь важную роль, поскольку Германия - крупнейшая экономика ЕС.

Хотя представители руководящих органов Евросоюза еще не прокомментировали результаты выборов в крупнейшем государстве - члене этого объединения, сам Фридрих Мерц уже послал первые сигналы Брюсселю. В ходе дискуссии на немецком телевидении сразу после окончания голосования он сообщил, что для него «абсолютным приоритетом» будет «укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США». Это высказывание, отмечают наблюдатели, должно особенно понравиться президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который давно продвигает свою концепцию «стратегической автономии» Европы. Поздравляя Мерца с победой на выборах, Макрон выразил надежду «совместно добиться великих свершений для Франции и Германии и работать над созданием сильной и суверенной Европы».

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