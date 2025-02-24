Белорусы не смогут открывать кошельки на европейских криптобиржах 1 24.02.2025, 18:43

Соответствующий запрет введен новым пакетом санкций Евросоюза.

Граждане и резиденты Беларуси не смогут пользоваться западными криптобиржами. Эти ограничения введены в рамках 16-го пакета санкций против России, принятого Евросоюзом 24 февраля и приуроченного к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину.

Евросоюз запретил гражданам и резидентам Беларуси открывать (иметь) криптокошельки или хранить криптоактивы на биржах, обратило внимание издание devby.io.

Кроме того гражданам Беларуси или физическим лицам, проживающим в Беларуси, запрещено занимать управленческие позиции и владеть или контролировать компании или органы, занимающиеся предоставлением таких услуг.

Под указанные ограничения не попадают те граждане Беларуси, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в странах ЕС.

Также под санкции Евросоюза попали «продажа, поставка, передача, экспорт или предоставление программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа». Эти меры приняты для того, чтобы территорию Беларуси не смогли использовать для обхода санкций.

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