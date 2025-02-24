Соболенко солидно оторвалась от Свентек в рейтинге WTA
- 24.02.2025, 19:09
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Белоруска вылетела из турнира в Дохе раньше польки, но у нее был козырь в рукаве.
Арина Соболенко сохранила первую строчку рейтинга WTA после обновления 24 февраля.
Белоруска лидирует с 9076 баллами, заметно опережая свою главную соперницу – Игу Свентек из Польши.
Так, у второй ракетки планеты 7985 очков. Таким образом, Арина превосходит Игу на 1091 балл.
Это стало возможным благодаря поражению Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае. Полька не смогла подтвердить те очки, которые набрала в прошлом году, пройдя в финал.
Соболенко, вылетев еще на стадии 1/8 соревнования от датчанки Клары Таусон – счет 3:6, 2:6, осталась в плюсе и даже оторвалась от своей главной соперницы.
Форма Арины пока оставляет желать лучшего. Белоруска проиграла свой третий поединок из последних четырех. Помимо турнира в Дубае, Соболенко уступила в финале Australian Open американке Мэдисон Киз – 3:6, 6:2, 5:2.
Также в 1/16 соревнования в Дохе Арина была бита россиянкой Екатериной Александровой – 6:3, 3:6, 6:7.