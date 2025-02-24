Лидеры ЕС: Украина — часть нашей европейской семьи 1 24.02.2025, 19:15

1,104

Будущее Украины и ее граждан — в Европейском Союзе.

Будущее Украины и ее граждан - в Европейском Союзе, утверждается в совместном заявлении президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского парламента Роберты Метсолы и председателя Европейского Совета Антониу Кошты.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украина — часть нашей европейской семьи. Украинцы выразили желание иметь будущее в Европейском Союзе. Мы, в свою очередь, признали это, предоставив стране статус кандидата и начав переговоры о вступлении. Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ, связанных со вступлением в ЕС, и сделала она это в самых сложных обстоятельствах. Мы уже интегрируем Украину во внутренний рынок Евросоюза», - указывается в заявлении к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Европейские лидеры подчеркнули, что Россия и ее руководство несут полную и единоличную ответственность за эту войну и за преступления, совершенные против населения Украины.

«Мы и в дальнейшем призываем к ответственности за все те военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены. Мы приветствуем недавние шаги в направлении создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», - говорится в заявлении.

Они также отметили, что готовы увеличивать давление на Россию для того, чтобы ограничить ее возможности вести войну.

«Мы уже используем сверхприбыли от замороженных российских активов для поддержки оборонной промышленности Украины и восстановления энергетики. Сегодня, 24 февраля, мы приняли 16-й пакет санкций, чтобы и в дальнейшем увеличивать коллективное давление на Россию, заставляя ее прекратить свою захватническую войну», - указывается в заявлении.

«Находясь в сложной международной и геополитической среде, мы в очередной раз подчеркиваем важность сохранения трансатлантической и глобальной солидарности с Украиной. Мы настаиваем на необходимости непрерывной сосредоточенности со стороны международного сообщества на вопросах поддержки Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на украинской формуле мира. Мы твердо поддерживаем Украину, а также в очередной раз подтверждаем: мир, безопасность и справедливость победят», - резюмировали европейские лидеры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com