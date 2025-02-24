Ученые: Видеоигра Counter-Strike развивает мозг 2 24.02.2025, 19:21

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Также она улучшает когнитивные способности.

Исследование, проведенное в Университете Шеффилда, показало, что популярная стрелялка Counter-Strike может иметь положительное влияние на развитие мозга.

Ученые установили, что опытные игроки в шутер от первого лица, который существует уже 25 лет, способны быстрее принимать решения и реагировать на ситуации. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

В рамках исследования, проведенного совместно с киберспортивной организацией Endpoint, ученые проанализировали когнитивные способности игроков разного уровня подготовки.

Результаты показали, что профессионалы и полупрофессионалы значительно опережают новичков в скорости принятия простых решений – в среднем на 88,94 миллисекунды. Это преимущество связано с более быстрой обработкой информации и выполнением действий.

Также исследование продемонстрировало, что опытные игроки быстрее накапливают информацию при решении сложных задач, что делает их более эффективными в условиях, где необходимо быстрое принятие решений.

Ученые считают, что полученные данные могут быть полезны не только в игровой индустрии, но и в других сферах, таких как медицина, авиация и финансы, где требуется высокая скорость и точность.

Профессор когнитивной психологии Клаудиа фон Бастиан подчеркнула, что Counter-Strike идеально подходит для изучения влияния игр на когнитивные функции. Игровой процесс требует от участников быстрой оценки ситуации, умения работать в команде и принятия решений на основе множества факторов.

По мнению профессора, видеоигры могут служить безопасной средой для изучения и развития когнитивных навыков под давлением. Это открывает возможности для создания новых методов обучения и тренировки специалистов, работающих в стрессовых условиях.

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