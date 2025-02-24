Крупнейший НПЗ «Роснефти» остановился второй раз за месяц 24.02.2025, 19:48

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Завод атаковали дроны ВСУ.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», который входит в топ-5 крупнейших в России и снабжает топливом в том числе московский регион, остановил переработку нефти после атаки беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, на заводе возник пожар на основной установке переработки нефти — АВТ-6, которая обеспечивает почти половину его мощности. Частично завод может восстановить работу через несколько дней, сказал один из источников Reuters. По словам другого, на НПЗ идет оценка ущерба.

НПЗ в Рязани мощностью 13,7 млн тонн нефти в год, крупнейший из заводов «Роснефти», попал под удар БПЛА второй раз за месяц. Предыдущая атака, 24 февраля, вывела из строя железнодорожную эстакаду налива топлива, и завод останавливал отгрузки на 18 дней для ремонта.

В общей сложности из атак на нефтезаводы Россия потеряла в этом году не менее 10% мощностей по нефтепеработке, подсчитал Reuters. 19 февраля после удара БПЛА приостановил производство Сызранский НПЗ «Роснефти». Лишь на 60% мощности после удара дрона 3 февраля работает Волгоградский НПЗ «Лукойла» — крупнейший поставщик топлива для Южного федерального округа. Продолжает простаивать Астраханский ГПЗ «Газпрома», выпускающий бензин и дизтопливо для южных регионов. Он попал под удар в ночь на 4 февраля, а его ремонт может затянуться на месяцы, говорили источники Reuters.

В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума — 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн. Ответом правительства стало засекречивание статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе «гриф секретно» был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива. «Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа», — объясняло ведомство.

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