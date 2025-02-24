Названы даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году в Беларуси 24.02.2025, 20:00

Для некоторых учащихся предусмотрены дополнительные выходные дни.

Стали известны даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году.

График определен письмом Министерства образования. Оно размещено на сайте ведомства.

Так, определено, что осенние каникулы продлятся восемь дней – с 2 по 9 ноября 2025 года включительно.

На зимних каникулах школьники отдохнут 14 дней – с 25 декабря 2025-го по 7 января 2026-го включительно.

На весенних для отдыха отведены восемь дней. Пройдут они с 22 по 29 марта 2026 года включительно.

Для большинства школьников самые длинные каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Выпускники девятых классов летом отдохнут в течение 82 дней – с 11 июня по 31 августа 2026-го включительно.

А учащиеся восьмых классов кадетских училищ, суворовского училища, спецлицеев, учащиеся десятых классов (за исключением учащихся специализированных по спорту классов, вечерних классов, санаторных школ, училищ олимпийского резерва) – 87 дней. Их летние каникулы начнутся с 6 июня и продлятся по 31 августа 2026 года включительно.

Для учащихся 1–2-х классов (3-х классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в третьей четверти предусмотрены дополнительные каникулы с 16 февраля по 22 февраля 2026 года. Они продлятся семь дней.

Первая четверть в следующем учебном году в школах начнется 1 сентября, а продлится по 1 ноября 2025 года.

Вторая четверть – с 10 ноября по 24 декабря 2025-го, третья – с 8 января по 21 марта 2026-го, четвертая – с 30 марта по 31 мая 2026-го, а для учащихся 9-х (10-х) – 11-х (12-х) классов – с 30 марта по 25 мая 2026-го.

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