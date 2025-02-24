Зеленский пообщался с Трампом на заседании G7 7 24.02.2025, 20:02

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Президент Украины назвал разговор «очень хорошим».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел разговор с президентом США Дональдом Трампом во время заседания стран G7 в понедельник, 24 февраля.

«Что касается Дональда Трампа… Только что мы имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран «большой семерки» под руководством Канады. Спасибо за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры», — отметил Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами других стран.

Он выразил надежду, что США в дальнейшем будут поддерживать Украину по примеру других партнеров. Зеленский также отметил, что необходимо поддерживать единство между Европой и Соединенными Штатами.

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