закрыть
24 февраля 2025, понедельник, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский пообщался с Трампом на заседании G7

7
  • 24.02.2025, 20:02
  • 3,976
Зеленский пообщался с Трампом на заседании G7

Президент Украины назвал разговор «очень хорошим».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел разговор с президентом США Дональдом Трампом во время заседания стран G7 в понедельник, 24 февраля.

«Что касается Дональда Трампа… Только что мы имели разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран «большой семерки» под руководством Канады. Спасибо за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры», — отметил Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами других стран.

Он выразил надежду, что США в дальнейшем будут поддерживать Украину по примеру других партнеров. Зеленский также отметил, что необходимо поддерживать единство между Европой и Соединенными Штатами.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин