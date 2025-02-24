Премия Гильдии киноактеров США объявила победителей 2 24.02.2025, 20:10

Фото: Jordan Strauss / AP

У кого главные награды.

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 31-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG).

Главный приз за лучший актерский состав в кино получил драматический триллер Эдварда Бергера «Конклав». Он рассказывает о страшных тайнах католической церкви в процессе избрания нового папы.

Главные роли в картине исполнили Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини и Джон Литгоу.

Триумф «Конклава» на SAG, учитывая недавнюю победу на премии BAFTA, значительно увеличил шансы фильма получить заветный «Оскар».

Аналогичную награду за лучший актерский каст уже в категории телевизионных сериалов вручили исторической ленте «Сегун». Отдельно также отметили исполнителей главных ролей Хироюки Санаду и Анну Саваи.

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал 29-летний Тимоти Шаламе. Награду франко-американский актер получил за образ Боба Дилана в фильме «Никому не известный».

Деми Мур, по мнению Гильдии киноактеров, стала обладательницей «Лучшей женской роли». Актриса завоевала приз за перевоплощение на экране в 50-летнюю голливудскую звезду, ставшую жертвой эйджизма и сексизма.

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