ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук

24.02.2025, 20:27

Петр Олещук

Европа придерживается концепции «мира через силу».

Недавно Европейский Союз и Великобритания анонсировали новые пакеты помощи, направленные на укрепление обороноспособности и экономической стабильности государства. Одновременно с этим был представлен 16-й пакет санкций от ЕС, предусматривающий ряд жестких мер против Российской Федерации, введенных до 24 февраля.

В условиях продолжающихся сложностей в отношениях Украины и США, значение поддержки со стороны ЕС возрастает в разы.

Новый санкционный пакет ЕС включает меры, направленные на ограничение ключевых секторов российской экономики. В частности, санкции касаются:

• запрета на экспорт российского алюминия в Европу (одна из самых жёстких мер пакета);

• отключения от системы SWIFT примерно десяти российских банков;

• ограничения деятельности 73 танкеров «теневого флота», перевозящих нефть;

• мер против восьми пропагандистских изданий и телеканалов;

• введения десятипроцентных пошлин на российские удобрения, что должно оказать дополнительное давление на экономику РФ.

Эти меры нацелены на ослабление финансовых и экономических возможностей агрессора.

Помимо санкций, ЕС продолжает работу над новым пакетом помощи для Украины. По информации УНИАН, ЕС может объявить о выделении средств уже в понедельник, приурочив это к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что будущий пакет помощи от ЕС будет направлен на демонстрацию единства и решимости Европы. Он подчеркнул, что ЕС придерживается концепции «мира через силу» и рассматривает возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине на сумму около 5 млрд евро. Согласно предварительным документам, пакет может включать:

• 1,5 миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра,

• современные системы противовоздушной обороны,

• высокоточные ракеты большой дальности,

• беспилотники,

• а также поддержку по восстановлению боевых бригад ВСУ через обучение и оснащение.

Важно отметить, что, несмотря на общую стратегию ужесточения санкционного режима, внутри ЕС существуют разногласия по дальнейшему продлению санкций. По информации СМИ, Венгрия решила заблокировать продление санкций против Российской Федерации и Беларуси. Это не является чем-то новым, ведь позиция Венгрии известна давно, но показывает, с какими трудностями сталкивается вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Таким образом, анонсированные пакеты помощи от ЕС и Великобритании, а также новый санкционный пакет против РФ, подтверждают европейскую поддержку Украины, что очень важно сейчас, когда говорить о былом «единстве Запада» крайне сложно.

Европейский союз сегодня стоит перед серьезным вызовом: сможет ли он занять главное место в поддержке Украины, оказавшейся в центре геополитических конфликтов и гуманитарного кризиса. На первый взгляд, ЕС обладает всеми необходимыми ресурсами — экономической мощью, политическим весом и опытом в реализации программ помощи, но путь к лидерству в этом вопросе полон как возможностей, так и сложностей.

Ключевая сложность: политическая воля и единство. В условиях, когда ЕС – это не одна страна, а ряд разных государств с часто противоположной внешнеполитической линией, принимать решения консенсусом очень сложно. Но только консенсусное голосование возможно по ряду вопросов. Потому вместо решений часто происходит затягивание обсуждения вопросов. И поддержка Украины часто демонстрировала именно это.

Но даже у тех стран, которые стабильно выступают за поддержку Украины, часто не хватает политической воли для принятия принципиальных решений. Классический пример — Германия, которая так и не решилась до сих пор предоставить Украине дальнобойные ракеты. Постоянные самоограничения ключевых партнеров из-за мифического «риска эскалации» - это одна из главных проблем Украины в этой войне.

При этом у ЕС очень мало времени для принятия ключевых решений. Нужно стремительно обретать субъектность, принимать самостоятельные решения, распределять необходимые ресурсы. После длительного пребывания в тени США, Европа должна срочно принимать ответственность за свое будущее на себя. И вопрос поддержки Украины здесь может быть главным индикатором «взросления».

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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