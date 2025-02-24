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Поменять права и поставить машину на учет в Минске можно будет по новому адресу

  • 24.02.2025, 20:39
Поменять права и поставить машину на учет в Минске можно будет по новому адресу

С 25 февраля.

Филиал межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома откроется 25 февраля, сообщает telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Новый филиал подразделения будет работать в торговом центре «Первый национальный торговый дом», расположенном по адресу проспект Независимости, 134.

Там можно будет поставить транспортное средство на учет либо снять его или внести изменения в его регистрационные данные, а также обменять водительское удостоверение.

Это будет уже четвертый филиал. Пока МРО ГАИ Минска есть на авторынках «Ждановичи» и «Малиновка», а также в деревне Большое Стиклево.

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