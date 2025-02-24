Два крупных банка Беларуси попали под санкции ЕС 24.02.2025, 22:13

Под ограничения попали «Белгазпромбанк» и «БелВЭБ».

Евросоюз ввел санкции в отношении двух белорусских банков.

Эта информация следует из официального сообщения ЕС.

Решено запретить компаниям Европейского союза транзакции с тремя иностранными финучреждениями, которые использовали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ для обхода ограничений.

В бан попали банк БелВЭБ и Белгазпромбанк, а также филиал банка ВТБ в Шанхае.

Отметим, что СПФС – российский аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

«Две организации, зарегистрированные в Беларуси и подключенные к СПФС, использовали систему с намерением обойти наши меры», – говорится в пояснении Еврокомиссии.

При этом ЕС ввел отступление, которое дает возможность странам союза разрешить проведение операций с банком БелВЭБ для погашения гарантий по кредитам, а также для сделок, которые необходимы для вывода инвестиций из РФ или завершения деловой активности до 26 августа 2025 года.

Также может быть дано разрешение на операции для выполнения контрактов, заключенных ранее 25 февраля 2025 года, до 26 августа 2025 года либо до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в Европейском союзе.

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