Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий

Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий13
- 24.02.2025, 22:47
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По его словам, территориальный вопрос — это часть переговоров.
Украина может вернуть часть территорий, которая оккупирована Россией. Но это будет сложно.
Об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Дональд Трамп.
Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.
По словам Трампа, территориальный вопрос — это часть переговоров, которые только начинаются.
«Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать», - ответил американский лидер.