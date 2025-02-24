Трамп допустил, что Украина сможет вернуть часть оккупированных территорий 13 24.02.2025, 22:47

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Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встречаются в Белом доме, Вашингтон, 24 февраля 2025 года

По его словам, территориальный вопрос — это часть переговоров.

Украина может вернуть часть территорий, которая оккупирована Россией. Но это будет сложно.

Об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Дональд Трамп.

Журналисты спросили у Трампа, может ли Украина вернуть те территории, которые оккупировала Россия. И может ли она пойти на территориальные уступки.

По словам Трампа, территориальный вопрос — это часть переговоров, которые только начинаются.

«Это нелегко сделать (вернуть территории - ред.), не так ли?... Да, возможно, часть из них, да, я надеюсь на это. Но это нелегко сделать», - ответил американский лидер.

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