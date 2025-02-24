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В Южной Корее строят самый большой в мире дата-центр

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  • 24.02.2025, 23:06
В Южной Корее строят самый большой в мире дата-центр

Ожидается, что реализация проекта принесет многомиллиардные инвестиции.

В Южной Корее утверждено строительство крупнейшего в мире центра обработки данных, который станет важной вехой в развитии цифровой инфраструктуры страны.

Новый объект, расположенный в провинции Чолла-Намдо, будет обладать мощностью 3 ГВт, что превосходит существующие гипермасштабные центры ведущих мировых технологических компаний, передает New Voice.

Проект станет стратегическим шагом к укреплению технологического лидерства страны, обеспечив значительное экономическое развитие региона. Ожидается, что его реализация принесет многомиллиардные инвестиции и создаст тысячи рабочих мест. Центр обработки данных будет играть ключевую роль в поддержке вычислительных технологий на основе искусственного интеллекта, облачных сервисов и передовых исследований в сфере высокопроизводительных вычислений.

Благодаря передовым инженерным решениям объект будет включать высокоэффективные системы охлаждения, оптоволоконную инфраструктуру и управление энергетическими нагрузками. Также предусмотрена интеграция возобновляемых источников энергии, что позволит минимизировать влияние на окружающую среду. Эти меры подчеркивают стремление к устойчивому развитию и технологической независимости.

Проект является частью долгосрочной стратегии Южной Кореи по созданию мощных вычислительных центров, способствующих развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий. Вклад в этот процесс обеспечат ведущие эксперты отрасли, правительство и частные инвесторы. Глобальный рынок центров обработки данных стремительно растет, и данный объект станет одним из ведущих мировых узлов обработки информации.

Будущее развитие подобных инициатив также рассматривается в других регионах мира, что говорит о возрастающей потребности в мощных вычислительных ресурсах. Южная Корея, зарекомендовав себя как лидер в технологической сфере, продолжает внедрять передовые инновации, которые формируют цифровую экосистему будущего.

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