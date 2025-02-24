В Южной Корее строят самый большой в мире дата-центр

В Южной Корее строят самый большой в мире дата-центр1
- 24.02.2025, 23:06
Ожидается, что реализация проекта принесет многомиллиардные инвестиции.
В Южной Корее утверждено строительство крупнейшего в мире центра обработки данных, который станет важной вехой в развитии цифровой инфраструктуры страны.
Новый объект, расположенный в провинции Чолла-Намдо, будет обладать мощностью 3 ГВт, что превосходит существующие гипермасштабные центры ведущих мировых технологических компаний, передает New Voice.
Проект станет стратегическим шагом к укреплению технологического лидерства страны, обеспечив значительное экономическое развитие региона. Ожидается, что его реализация принесет многомиллиардные инвестиции и создаст тысячи рабочих мест. Центр обработки данных будет играть ключевую роль в поддержке вычислительных технологий на основе искусственного интеллекта, облачных сервисов и передовых исследований в сфере высокопроизводительных вычислений.
Благодаря передовым инженерным решениям объект будет включать высокоэффективные системы охлаждения, оптоволоконную инфраструктуру и управление энергетическими нагрузками. Также предусмотрена интеграция возобновляемых источников энергии, что позволит минимизировать влияние на окружающую среду. Эти меры подчеркивают стремление к устойчивому развитию и технологической независимости.
Проект является частью долгосрочной стратегии Южной Кореи по созданию мощных вычислительных центров, способствующих развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий. Вклад в этот процесс обеспечат ведущие эксперты отрасли, правительство и частные инвесторы. Глобальный рынок центров обработки данных стремительно растет, и данный объект станет одним из ведущих мировых узлов обработки информации.
Будущее развитие подобных инициатив также рассматривается в других регионах мира, что говорит о возрастающей потребности в мощных вычислительных ресурсах. Южная Корея, зарекомендовав себя как лидер в технологической сфере, продолжает внедрять передовые инновации, которые формируют цифровую экосистему будущего.