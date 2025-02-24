Макрон перебил Трампа, чтобы исправить его слова о военной помощи Европы Украине

Макрон перебил Трампа, чтобы исправить его слова о военной помощи Европы Украине3
- 24.02.2025, 23:37
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Президент Франции опроверг слова Трампа, что Европа предоставляет Украине деньги в виде займов.
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался исправить своего американского коллегу Дональда Трампа относительно характера европейской поддержки Украины.
Об этом сообщает CNN по итогам переговоров лидеров в Овальном кабинете, которые состоялись в понедельник, 24 февраля.
«Чтобы вы понимали, Европа предоставляет Украине деньги в виде займов. Они получают свои деньги обратно», — сказал Трамп, готовясь обосновать новое соглашение об украинских ископаемых как компенсацию за американскую помощь.
Отмечается, что после этого Макрон взял Трампа за руку, чтобы перебить и исправить его.
«Нет, вообще-то мы заплатили. Мы покрыли 60% общих расходов. Это было так же, как в США: кредиты, гарантии, гранты. У нас есть 230 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе, но это не является обеспечением кредита, потому что они нам не принадлежат. Они просто заморожены», — подчеркнул французский президент.
Как пишет CNN, Трамп не придал значения этой ремарке.
«Если вы в это верите, то меня это устраивает. Они получают свои деньги обратно, а мы — нет. Но теперь получаем», — ответил он.