Новый белорусский хэштэг «взорвал» социальные сети

Новый белорусский хэштэг «взорвал» социальные сети1
- 27.02.2025, 16:33
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Белорусы отреагировали на попытку отнять «Пагоню».
26 февраля 2025 года социальные сети вдруг «взорвал» новый хэштэг Пагоняпобач#. Тысячи белорусов стали писать в фейсбуке, инстраграме, сети Х и даже в одноклассниках, что «Пагоня – мой герб», «Пагоня побач, будзем жыць» и другие высказывания в защиту «Пагони», который был официальным гербом Беларуси в 1991-1995-ых годах.
UDF попытались разобраться, что происходит. Оказывается, не только Лукашенко, но и литовские активисты хотят отнять у белорусов один из главных символов национального возрождения.
Первые изображения, напоминающие «Пагоню» — вооружённый рыцарь на белом коне — встречаются ещё в XIII веке на печатях князей Великого княжества Литовского — государства, объединявшего современные территории Беларуси, Литвы и части Украины. Но первым правителем, при котором «Пагоня» стала официальным гербом, был князь Витовт, который правил ВКЛ в 15 веке. Тогда изображение, которое олицетворяло защиту родины, справедливость и национальную идентичность, и стало государственным символом.
Неудивительно, что в 19-20-ым веках, когда началось национальное возрождение Беларуси, «Пагоня» вдохновляла многих поэтов. Среди наиболее известных —Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, которые в своих произведениях связывали этот символ с борьбой за свободу и независимость.
«У белай пене праносяцца коні,
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць,
Старадаўняй Літоўскай Пагоні
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць!»
Максим Богданович, 1916 год
В 1918-ом году, когда 25 марта была создана первая Белорусская республика (БНР), «Пагоня» стал государственным гербом. А в 1991 году, после распада СССР и провозглашения независимости Беларуси, Верховный Совет принял «Пагоню» и бело-красно-белый флаг в качестве государственных символов. Но когда Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси, он инициировал референдум, в результате которого герб «Пагоня» был отменён и заменён нынешним гербом, основанным на советском гербе БССР. С тех пор «Пагоня» стала символом оппозиционного движения в Беларуси.
Впрочем, в 2007 году герб «Пагоня» был включён в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. И это неудивительно. Ведь на многих исторических гербах белорусских городов (Минска, Витебска, Полоцка, Могилёва) была «Пагоня» или её элементы.
Я беларус. Пагоня мой герб#Пагоняпобач pic.twitter.com/8blAwJOM1R— Радыё Аршыца 📻🇧🇼 (@orshafans) February 26, 2025
Так что власть до поры до времени пыталась закрыть на это глаза. Но всё изменилось в 2020-ом, когда случились массовые протесты. Этот герб стали часто использовать те, кто был несогласен с результатами президентских выборов и выступал против насилия. В частности, «Пагоню» часто рисовали на флагах дворовых сообществ, где та соседствовала с названиями протестных микрорайонов...
Именно тогда Лукашенко заявил, что «это не белорусский герб, это чужеродный символ, связанный с националистами».
Но вот что странно. Пока в Беларуси шли протесты, Литва не возражала против использования «Пагони». Как, впрочем, и последующие 5 лет. За это время многие белорусы, преследуемые властями, были вынуждены эмигрировать за рубеж. Часто устраивали акции, где использовали этот национальный символ. В этот период был создан проект альтернативного документа (считай, паспорта) с изображением «Пагони», предложенный белорусской оппозицией в изгнании, как символ будущей демократической Беларуси.
Однако 25 февраля 2025 года почти 70 общественных деятелей Литвы направили письмо президенту, членам Сейма и МИД с призывом запретить белорусам использовать символ Витиса или Пагони, а также любую другую литовскую символику, как в «паспорте Новой Беларуси», так и в любой другой форме и официальном контексте. И это вызвало возмущение тех белорусов, для кого все эти десятилетия «Пагоня» стала символом национального возрождения. Именно они и организовали флешмоб в соцсетях, где высказали свое отношение к сложившейся ситуации.
Впрочем, пока что пользователям соцсетей не удалось превзойти тот самый флешмоб, который стихийно «вспыхнул» в Беларуси в октябре 2015 года после того, как кадеты Брестского областного училища сделали патриотическое фото в майках с «Погоней» под униформой. Одного из организаторов за эту инциативу едва не исключили из училища. Дело «замяли» после того, как белорусы, в знак солидарности с кадетами, начали публиковать фото в одежде с гербом «Пагоня», причём, зачастую делали это так же - приподнимая верхнюю одежду и демонстрируя патриотические символы.
Но «лиха беда начало». Кто знает, возможно, хэштэг «Пагоняпобач#»2025» года сыграет свою роль в истории современной Беларуси? И активисты в Литве изменят своё мнение по этому вопросу.
Даўно не выкарыстоўваў Пагоню. Трэба часцей. pic.twitter.com/QLJuRut5pv— X Jarač (@exjarac) February 25, 2025
Што тут у вас, забараняюць Пагоню выкарыстоўваць?— Гурноўская (@hurnik_) February 25, 2025
А мне якраз сёння дайшла 😌 pic.twitter.com/uK0Io0OTVL
Той момант, калі нават вядомыя комікі-шоўмэны апранаюць майку з Пагоняй #ПагоняПобач pic.twitter.com/xRqzNd4oOi— Ягор Тубелевіч (Экстрэмісцкі твітар) (@bawola_glowa) June 23, 2018