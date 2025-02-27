Новый белорусский хэштэг «взорвал» социальные сети 1 27.02.2025, 16:33

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Белорусы отреагировали на попытку отнять «Пагоню».

26 февраля 2025 года социальные сети вдруг «взорвал» новый хэштэг Пагоняпобач#. Тысячи белорусов стали писать в фейсбуке, инстраграме, сети Х и даже в одноклассниках, что «Пагоня – мой герб», «Пагоня побач, будзем жыць» и другие высказывания в защиту «Пагони», который был официальным гербом Беларуси в 1991-1995-ых годах.

UDF попытались разобраться, что происходит. Оказывается, не только Лукашенко, но и литовские активисты хотят отнять у белорусов один из главных символов национального возрождения.

Первые изображения, напоминающие «Пагоню» — вооружённый рыцарь на белом коне — встречаются ещё в XIII веке на печатях князей Великого княжества Литовского — государства, объединявшего современные территории Беларуси, Литвы и части Украины. Но первым правителем, при котором «Пагоня» стала официальным гербом, был князь Витовт, который правил ВКЛ в 15 веке. Тогда изображение, которое олицетворяло защиту родины, справедливость и национальную идентичность, и стало государственным символом.

Неудивительно, что в 19-20-ым веках, когда началось национальное возрождение Беларуси, «Пагоня» вдохновляла многих поэтов. Среди наиболее известных —Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, которые в своих произведениях связывали этот символ с борьбой за свободу и независимость.

«У белай пене праносяцца коні,

Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць,

Старадаўняй Літоўскай Пагоні

Не разбіць, не спыніць, не стрымаць!»

Максим Богданович, 1916 год

В 1918-ом году, когда 25 марта была создана первая Белорусская республика (БНР), «Пагоня» стал государственным гербом. А в 1991 году, после распада СССР и провозглашения независимости Беларуси, Верховный Совет принял «Пагоню» и бело-красно-белый флаг в качестве государственных символов. Но когда Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси, он инициировал референдум, в результате которого герб «Пагоня» был отменён и заменён нынешним гербом, основанным на советском гербе БССР. С тех пор «Пагоня» стала символом оппозиционного движения в Беларуси.

Впрочем, в 2007 году герб «Пагоня» был включён в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. И это неудивительно. Ведь на многих исторических гербах белорусских городов (Минска, Витебска, Полоцка, Могилёва) была «Пагоня» или её элементы.

Так что власть до поры до времени пыталась закрыть на это глаза. Но всё изменилось в 2020-ом, когда случились массовые протесты. Этот герб стали часто использовать те, кто был несогласен с результатами президентских выборов и выступал против насилия. В частности, «Пагоню» часто рисовали на флагах дворовых сообществ, где та соседствовала с названиями протестных микрорайонов...

Именно тогда Лукашенко заявил, что «это не белорусский герб, это чужеродный символ, связанный с националистами».

Но вот что странно. Пока в Беларуси шли протесты, Литва не возражала против использования «Пагони». Как, впрочем, и последующие 5 лет. За это время многие белорусы, преследуемые властями, были вынуждены эмигрировать за рубеж. Часто устраивали акции, где использовали этот национальный символ. В этот период был создан проект альтернативного документа (считай, паспорта) с изображением «Пагони», предложенный белорусской оппозицией в изгнании, как символ будущей демократической Беларуси.

Однако 25 февраля 2025 года почти 70 общественных деятелей Литвы направили письмо президенту, членам Сейма и МИД с призывом запретить белорусам использовать символ Витиса или Пагони, а также любую другую литовскую символику, как в «паспорте Новой Беларуси», так и в любой другой форме и официальном контексте. И это вызвало возмущение тех белорусов, для кого все эти десятилетия «Пагоня» стала символом национального возрождения. Именно они и организовали флешмоб в соцсетях, где высказали свое отношение к сложившейся ситуации.

Впрочем, пока что пользователям соцсетей не удалось превзойти тот самый флешмоб, который стихийно «вспыхнул» в Беларуси в октябре 2015 года после того, как кадеты Брестского областного училища сделали патриотическое фото в майках с «Погоней» под униформой. Одного из организаторов за эту инциативу едва не исключили из училища. Дело «замяли» после того, как белорусы, в знак солидарности с кадетами, начали публиковать фото в одежде с гербом «Пагоня», причём, зачастую делали это так же - приподнимая верхнюю одежду и демонстрируя патриотические символы.

Но «лиха беда начало». Кто знает, возможно, хэштэг «Пагоняпобач#»2025» года сыграет свою роль в истории современной Беларуси? И активисты в Литве изменят своё мнение по этому вопросу.

Даўно не выкарыстоўваў Пагоню. Трэба часцей. pic.twitter.com/QLJuRut5pv — X Jarač (@exjarac) February 25, 2025

Што тут у вас, забараняюць Пагоню выкарыстоўваць?

А мне якраз сёння дайшла 😌 pic.twitter.com/uK0Io0OTVL — Гурноўская (@hurnik_) February 25, 2025

Той момант, калі нават вядомыя комікі-шоўмэны апранаюць майку з Пагоняй #ПагоняПобач pic.twitter.com/xRqzNd4oOi — Ягор Тубелевіч (Экстрэмісцкі твітар) (@bawola_glowa) June 23, 2018

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