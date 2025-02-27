Джефф Безос отправит в космос первый полностью женский экипаж
- 27.02.2025, 21:49
С певицей Кэтти Перри и своей невестой.
Американская ракета New Shepard весной проведет 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, в состав экипажа войдут шесть женщин, сообщили в пресс-службе компании-разработчике Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу.
«Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году», — говорится в сообщении.
Среди участниц миссии:
аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу (США/Багамские острова);
кинопродюссер Кериэнн Флинн (США);
радиоведущая CBS News Гэйл Кинг (США):
активистка Аманда Нгуен (США/Вьетнам);
журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес (США);
певица Кэти Перри (США).