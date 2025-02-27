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Джефф Безос отправит в космос первый полностью женский экипаж

  • 27.02.2025, 21:49
Джефф Безос отправит в космос первый полностью женский экипаж

С певицей Кэтти Перри и своей невестой.

Американская ракета New Shepard весной проведет 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами на борту, в состав экипажа войдут шесть женщин, сообщили в пресс-службе компании-разработчике Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу.

«Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году», — говорится в сообщении.

Среди участниц миссии:

аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу (США/Багамские острова);

кинопродюссер Кериэнн Флинн (США);

радиоведущая CBS News Гэйл Кинг (США):

активистка Аманда Нгуен (США/Вьетнам);

журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес (США);

певица Кэти Перри (США).

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