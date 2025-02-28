«Лукашенко может нарваться на очень резкую реакцию со стороны США» 2 28.02.2025, 11:10

4,414

Фото: AFP

Пример Мадуро это показал.

Польские пограничники заявили, что количество попыток нелегально перейти границу с территории Беларуси увеличилось в два раза. С начала 2025-го года зафиксировано более 600 попыток незаконного перехода польско-белорусской границы. За аналогичный период прошлого года таких попыток было 280. С чем это связано? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Это продолжение тактики давления, тактики гибридной агрессии и воздействия на Польшу, которая используется уже несколько лет. У обострения ситуации есть рациональное объяснение, почему именно сейчас это происходит. Причин есть несколько. Первая — банальный погодный фактор. Конечно, в холодную зиму это делать было бы сложнее, но, если бы была поставлена задача, отправляли бы такими пачками и зимой.

Сейчас нужно продолжать оказывать давление на европейские страны. Естественно, первой это ощущает Польша. Второй целью является Германия, которая, собственно, является страной, куда режим направляет мигрантов. Это важно было делать накануне выборов в бундестаг, чтобы помочь правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает с более жесткой политикой в отношении мигрантов. Насколько это помогло, судить сложно, потому что партия показала более серьезные результаты только в Восточной Германии. В целом же на выборах предсказуемо победила партия Фридриха Мерца, который станет канцлером.

Надо отметить, что сейчас сложилась особая ситуация с использованием мигрантов в качестве оружия. Минск ведет несколько переговорных треков с Западом, он по очевидным причинам серьезно активизировался на американском направлении. Смена администраций в США расширила возможности для диалога, потому что там готовы слушать. Однако играть с новой администрацией достаточно сложно, так как нужно четко выполнять условия сделки, иначе ситуация ухудшится.

Режим в Минске своей договороспособностью или выполнением ранее принятых обязательств раньше не славился. Поэтому, с одной стороны, контакт есть, с другой стороны, велика опасность большей эскалации и ужесточения санкций. Есть вероятность, что вместо облегчения давления режим своими действиями спровоцирует абсолютно обратную и очень резкую реакцию со стороны администрации США. Достаточно посмотреть на ситуацию с Венесуэлой, которая в чем-то похожа на белорусскую, когда администрация сделала шаг навстречу, но сейчас ужесточает санкции в отношении Николаса Мадуро, не дождавшись действий с его стороны.

Сама тематика нелегальной миграции носит для Штатов болезненный характер, поэтому если в Минске понимают особенности нынешней президентской администрации США, то давление на границу в ближайшее время должно быть снижено.

— Сейчас много говорят об опасности территории Беларуси в контексте учений «Запад-2025». Может ли Путин и Лукашенко снова сделать ставку на гибридные атаки, как в 2021 году?

— Думаю, что гибридные атаки возможны. Какая-то эскалация в рамках учений может произойти только в одном случае — если до этого момента не будет серьезных подвижек по урегулированию войны против Украины. Если такие подвижки будут, появится свет в конце туннеля, хотя бы какое-то временное перемирие, то использовать учения для срыва намечающейся сделки с США будет крайне контрпродуктивно.

Если же до этого момента не будет каких-то серьезных подвижек или по разным причинам война будет набирать обороты, то учения будут являться фактором повышенного риска для всей Европы. Если мирный процесс будет двигаться, то вряд ли стоит ожидать эскалации. Но если мирный процесс зайдет в тупик или будет дальнейшая эскалация, то территория Беларуси и учения «Запад-2025» могут быть использованы Путиным и Лукашенко для создания дополнительной угрозы европейским государствам.

— В Германии, куда направляются многие нелегалы с территории Беларуси, победил Фридрих Мерц. Один из пунктов его программы — остановка нелегальной миграции. Может ли это привести к обострению отношений между Германией и белорусским режимом?

— Опять-таки, ситуация между Европой и режимом Лукашенко в значительной степени зависит от перспектив мирного процесса между Россией и Украиной. Если мирный процесс будет развиваться, то уровень миграционного давления надо будет снижать. Если же ситуация будет ухудшаться, то можно прогнозировать повышения миграционного давления на Польшу и Германию. Соответственно, это приведет к дополнительному кризису и более жесткой позиции нового канцлера Германии в отношении белорусского режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com