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Украинцы подорвали один из крупнейших центров переработки российского газа

  • 3.02.2025, 8:30
  • 3,426
Украинцы подорвали один из крупнейших центров переработки российского газа

Беспилотники атаковали объект под Астраханью.

В Астраханской области в ночь на 3 февраля зафиксирована атака беспилотников на один из крупнейших центров переработки газа в России. Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны и признаках возгорания на территории предприятия, сообщил телеграм-канал BAZA. К месту инцидента были направлены пожарные расчеты.

Телеграм-канал астраханского губернатора Игоря Бабушкина написал в 04:33 по минскому времени, что ночью украинская сторона пыталась атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

Целью атаки был Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), входящий в структуру ООО «Газпром переработка». Это один из ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса России.

Завод ежегодно перерабатывает до 12 млрд кубометров газа, обеспечивая производство товарного газа, газового конденсата, серы и бензина. Сегодня АГПЗ не только играет стратегическую роль в газовой отрасли, но и остается одним из крупнейших центров переработки газа в России.

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