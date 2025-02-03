В Лос-Анджелесе демонстранты заблокировали главную автомагистраль

В Лос-Анджелесе демонстранты заблокировали главную автомагистраль4
- 3.02.2025, 19:27
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Они протестуют против массовых депортаций.
В понедельник, 3 февраля, в Лос-Анджелесе протестующие против массовых депортаций на несколько часов перекрыли главную автомагистраль города.
Об этом сообщает AP.
Протестующие собрались утром на улице Ольвера в Лос-Анджелесе, а затем пошли маршем к мэрии. Они призывали к иммиграционной реформе и несли баннеры с лозунгами «Никто не является нелегалом».
Уже к полудню демонстранты заблокировали все полосы шоссе US 101, что привело к затору движения в обоих направлениях. По информации местной полиции, потребовалось более пяти часов, чтобы полностью открыть шоссе.
Также на востоке страны сотни людей вышли на протест в городе Риверсайд. Проезжавшие автомобилисты сигналили и кричали в поддержку демонстрантов.
28 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт говорила, что Трамп планирует начать «крупнейшую операцию по массовой депортации» в истории Америки.