В Лос-Анджелесе демонстранты заблокировали главную автомагистраль 4 3.02.2025, 19:27

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Они протестуют против массовых депортаций.

В понедельник, 3 февраля, в Лос-Анджелесе протестующие против массовых депортаций на несколько часов перекрыли главную автомагистраль города.

Об этом сообщает AP.

Протестующие собрались утром на улице Ольвера в Лос-Анджелесе, а затем пошли маршем к мэрии. Они призывали к иммиграционной реформе и несли баннеры с лозунгами «Никто не является нелегалом».

Уже к полудню демонстранты заблокировали все полосы шоссе US 101, что привело к затору движения в обоих направлениях. По информации местной полиции, потребовалось более пяти часов, чтобы полностью открыть шоссе.

Также на востоке страны сотни людей вышли на протест в городе Риверсайд. Проезжавшие автомобилисты сигналили и кричали в поддержку демонстрантов.

28 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт говорила, что Трамп планирует начать «крупнейшую операцию по массовой депортации» в истории Америки.

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