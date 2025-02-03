«Порой могут предложить 3700 рублей за час» 3.02.2025, 21:15

Евгений Булка

Белорусский шоумен рассказал, как работает на корпоративах в ОАЭ.

Известный шоумен Евгений Булка 20 лет вел корпоративы в Беларуси и порой в Европе. Последний год в его Instagram стали появляться посты и рилсы с мероприятий в ОАЭ. Ведущий оказался востребован в арабской стране. О том, сложно ли было пробиться на новый рынок, об особенностях местных праздников и деньгах он рассказал блогу «Люди». Мы перепечатываем этот текст.

— Давайте начнем с того, как вы оказались в Эмиратах. Ведь после переезда из Беларуси вы с семьей остановились в Израиле?

— Там я работал в гостинице на ресепшен, принимал гостей. Это французский бутик, владельцы — французы. Когда-то этот отель был известен своими умопомрачительными завтраками. Очереди выстраивались, чтобы их съесть. После атаки ХАМАС на Израиль (октябрь 2023-го. — Прим. ред.) беженцев с юга страны перемещали в центр. Часть из них расселили в нашей гостинице. И я остался без работы.

Из-за происходящего в стране не раз пришлось спускаться в бомбоубежище. Ребенок начал дергаться. Жена в какой-то момент сказала: «Не могу». Тогда я увидел, как это, когда у человека за несколько дней появляются седые волосы. Это был сигнал. Мы стали думать, как куда-то уехать. А все самолеты переполнены. Через знакомых нашли билеты в Грузию. Собираемся, и вдруг звонок. Набирают знакомые, которые учредили в ОАЭ компанию по аренде автомобилей, говорят: «Слушай, нам нужен представитель в Дубае. У тебя же с английским все хорошо?» Ответил: «Ну давайте съездим в разведку, что называется».

И уже из Тбилиси мы полетели туда. Пробыли три месяца, потом семье пришлось вернуться в Израиль. А я, завершив все дела с этими ребятами (они продали компанию), остался и стал что-то здесь искать. Понял: тут есть куда расти. Плюс в Дубае очень большое русскоязычное комьюнити.

Один из первых корпоративов, на который меня пригласили, был в компании с беларусской историей, которая очень давно в Эмиратах. Они сначала нашли беларусского диджея, а потом — ведущего (улыбается). После этого уже пошло-поехало.

В какой-то момент вел в Дубае крупное спортивное мероприятие. Так получилось, что оборудование сюда предоставлял владелец компании, где я сейчас работаю. Он имеет некоторое отношение к Беларуси, поэтому был в курсе, кто я. Мы тогда задружились, и он предложил: «А пошли ко мне». С сентября 2024-го я в их команде. Вышло хорошее стечение обстоятельств. До этого, бывало, я прямо не знал, что делать. Непонятно, куда идти, бежать, деньги заканчивались, и, грубо говоря, я даже улететь в Израиль не мог.

— Он вам предложил работать в их компании ведущим?

— У нас серьезная компания, которая предоставляет широкий спектр оборудования — свет, звук, экраны, декор, кейтеринг и даже надувные замки. Я здесь сейлз-менеджер (специалист по продажам. — Прим. ред.). Работаю с заявками клиентов. Как-то, когда у нас заказывали оборудование, просили узнать, есть ли какие-нибудь ведущие. Коллеги предложили меня, с того момента люди периодически обращаются.

Если административной работы у меня хватает, то вот как ведущего… Пока какой-то закономерности нет. Бывает, три дня в неделю мелкие мероприятия. Случается, вообще тишина. Порой я могу быть и ведущим, и тем, кто следит, чтобы оборудование привезли, установили и с ним ничего не случилось.

А еще стоит учитывать, что здесь с мероприятиями большая сезонность. С сентября по апрель-май может быть большое количество заказов, а потом — мертвый сезон. Начинается страшная жара. Сейчас в марте еще и Рамадан (с 28 февраля по 29 марта. — Прим. ред.). В этот период все массовые праздники будут ограничены. Что-то может проводиться только где-то в частных виллах. Но ни громкой музыки, ничего не будет. Поэтому параллельно принимаю предложения в Европе. В Грузии как раз провел маленький корпоратив, работал в Польше. Сейчас на очереди Италия, возможно, Латвия.

— Какие мероприятия вы проводите в ОАЭ?

— Корпоративы, дни рождения, открытия шоурумов. Как-то мне предложили: «Можешь побыть Бэтменом на детском празднике?» Давайте. Я что, не был аниматором?! Я же в 19 лет как раз с этого и начинал. Дети восприняли неплохо. Они здесь очень открытые, воспитанные. У них уважительное отношение к взрослым.

— Кто ваши клиенты?

— Разные люди. Был день рождения — совершенно неожиданный заказ — у блогера. Предложение пришло буквально за сутки. Им нужен был ведущий на праздник для 15 человек. Отправил свои промо-материалы. Оказалось, они устроили мини-кастинг. Кто именинница, я понятия не имел. В день мероприятия мне сбрасывают информацию. Захожу в ее Instagram, там — десять миллионов подписчиков.

— Сложно пришлось?

— Все оказалось легче, чем предполагалось (улыбается). Что касается корпоративов, то на них меня приглашали русскоязычные и условно русскоязычные компании, работающие в Эмиратах. Вторые — это уже интернационал. Например, владелец из Туркменистана, а у них сотрудники из Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Индии. Такие мероприятия вел на русском и английском. Узбеки обращались для открытия своих шоурумов, поэтому я востребован оказался.

— Приходилось ли работать на каких-то нестандартных мероприятиях?

— День рождения блогера, о котором я рассказывал. В какой-то момент праздник перерос в пенную вечеринку, пришлось ориентироваться на месте (улыбается).

Еще из необычного — свадьба в пустыне. Она проходила в отеле. Жених, кажется, таджик, а невеста из Украины. Девушка хотела просто свадебную вечеринку, но потом оказалось, что все-таки будут таджикские традиции. Меня предупредили, что готовиться к этой части не надо, потому что там «все всё сами проведут». У них принято, чтобы присутствующие на свадьбе старшие взяли на себя некоторые нюансы. В какой-то момент подключилась бабушка и за полчасика рассказала все, что хотела. Затем было немножко таджикских танцев, потом украинский танцевальный ответ.

— Курьезы на мероприятиях случались?

— Не у меня, но в моей компании был случай, когда готовили шикарную свадьбу. Большой бюджет. Много оборудования, декора, экран, свет, звук. Все происходило в пустыне. То есть это нужно было не просто смонтировать, но и доставить. И жених не приехал. Невеста вышла к гостям и сообщила: «Он решил, что не готов». Сказала: «Никто не расходится. Отмечаем свободу».

— Насколько сложно работать с очень богатыми людьми?

— Это заблуждение, что в ОАЭ одни миллионеры. Менеджеры в какой-нибудь компании по продаже электроники одинаковые везде. Все, что касается иностранцев, с которыми работаю, проходит очень уважительно. Вообще, ОАЭ — страна, где нельзя конфликтовать. Тут можно даже в полицию и суд попасть из-за того, что кто-то на кого-то крикнул. Здесь все всегда хорошо и ничего плохого не происходит, а даже если происходит, об этом никто ничего не знает. По крайней мере, о таком не принято говорить. Поэтому все конфликты тоже должны быть сведены на нет. А еще запрещено обсуждать политические и религиозные моменты и все, что может задеть чьи-то чувства. Такие темы не принято поднимать даже между собой. С одной стороны, это всех уравновешивает и заставляет уважать друг друга. С другой стороны, понимаешь, что какие-то вещи не случатся, потому что есть моменты (улыбается).

— Есть еще какие-то особенности работы на мероприятиях в ОАЭ?

— В Дубае мне очень нравится конкретика по таймингу. Сказали, что мероприятие четыре часа, значит, это будет длиться четыре часа. Все остальное должно оплачиваться сверху. Хотя у меня еще ни разу не было такого, чтобы работу продлевали.

Заканчивают они всегда вовремя, хотя никогда четко не начинают. В этом немножко парадокс (улыбается). Порой случается, мы уже полчаса как должны работать, а еще все не собрались. Подходишь к организаторам: «Будем продлевать?» — они: «Нет, нет. У нас же гостиница до определенного времени, нам нельзя затягивать». Самое большое из таких опозданий — на час. Это была презентация дизайнерского салона. Планировалось, что она продлится четыре часа, но сократилась до трех.

При этом, несмотря на такую четкость по времени, здесь нередко тебе говорят: «Будьте готовы». А потом звонят и сообщают, что все отменяется. У меня так было бессчетное количество раз. Потом подсказали брать предоплату, хотя бы десять процентов.

— Кстати, о деньгах. В Эмиратах ведущему хорошо платят?

— Если платят, то это уже хорошо (улыбается). Стандартная ставка, которую знают и озвучивают все, — это 1000 дирхамов в час (около 926 рублей, здесь и дальше данные представлены по курсу Нацбанка на 3 февраля 2025-го. — Прим. ред.).

— Для ОАЭ это приличные деньги?

— Я общаюсь с разными людьми. У подсобных и всевозможных рабочих, например, из Пакистана, в зависимости от должности зарплата в месяц до двух-трех тысяч дирхамов (1850−2777 рублей. — Прим. ред.). В то же время здесь есть люди, которые меньше, чем за десять тысяч дирхамов (9257 рублей), из дома не выходят. Разрыв и разбежки очень большие. Порой мне могут предложить 4000 дирхамов (3700 рублей) за час. У меня так было во время презентации одного из застройщиков. А, бывает, целый день просят работать на стенде за тысячу-полторы (926−1388 рублей).

— В этих случаях вы не соглашаетесь?

— Были моменты, когда с моей стороны было бы неосмотрительно и безответственно по отношению к растущей семье (в декабре 2024-го у Евгения и его жены Майи родился второй сын. — Прим. ред.) отказываться от предложений. Приходится работать, иногда тяжело и вовсе не за миллионы долларов.

Суммы, которые я называю, звучат большими. Но для сравнения: аренда евродвушки в Дубае обойдется примерно в 5000—6000 дирхамов (1350−1620 долларов) в месяц. Это студия со спальней в самом доступном из хороших районов. В очень хорошем это будет под десять тысяч или больше.

— У вас в планах оставаться в Эмиратах?

— Скажем так, в планах поработать, а все остальное будем смотреть. Здорово, когда есть возможность поработать в удовольствие особенно в том, что делаю действительно хорошо. Без лишней скромности, даже по отзывам, я специалист хорошего уровня.

А еще здесь для меня открылись предложения в театр, кино и короткометражные фильмы. О кино я пока не могу все рассказать, у меня еще собеседование с режиссерами.

— Как вы попали в местное кино?

— Тут периодически в фильмы нужны, как они называют, западные типажи. Я съездил на такой международный проект. Идет съемка. Подходит ко мне помощник продюсера и спрашивает, какой у меня опыт. Отвечаю: «Большой, есть и телевизионный, и киноопыт». Он мне: «Хорошо, пойдем». Завел в комнату, попросил почитать небольшой кусочек текста, снял на телефон. Сказал, может быть, понадобится. Ну, хорошо. Прошел съемочный день, я дома, в час ночи раздается звонок. Набирает все тот же помощник продюсера: «Помнишь, я тебя просил текст прочитать. Я сейчас другой пришлю, ты его запиши и вышли». Отсылаю, в четыре утра он мне звонит и сообщает: «Завтра приезжай на съемку. Тебя утвердили, потому что ты для нас находка». В итоге у меня был эпизод в арабском сериале, в котором снимаются два японца. Причем с одним из них я когда-то снимался в Минске в триллере.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com