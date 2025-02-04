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Американский регулятор одобрил обезболивающие с новым механизмом действия

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  • 4.02.2025, 16:28
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Американский регулятор одобрил обезболивающие с новым механизмом действия

Впервые за более чем 20 лет.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило обезболивающий препарат сузетригин, который предлагается как безопасная замена опиоидам, вызывающим зависимость.

Одобрение сузетригина является важной вехой в области здравоохранения для лечения острой боли, считает Жаклин Корриган-Кюрей, доктор медицинских наук и исполняющая обязанности директора Центра оценки и исследования лекарств FDA. Это первый случай одобрения неопиоидного обезболивающего с новым механизмом действия за более чем 20 лет, пишет New Voice.

Препарат Journavx (сузетригин) — это пероральная таблетка, которая лечит острую боль, например, после операции или травмы. В отличие от опиоидов, которые действуют, закрепляясь на рецепторных белках на нервах в центральной нервной системе, сузетригин действует только на периферические нервы, то есть те, что находятся за пределами головного и спинного мозга.

Производитель провел два рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых и активных исследования пациентов, которые восстанавливались после хирургического вмешательства — или подтягивания живота (абдоминопластика), или удаления костей. Оба исследования показали, что сузетригин привел к клинически значимому уменьшению боли и был безопасным.

Компания Vertex, которая разработала препарат, заявила, что таблетка 50 мг, действующая в течение 12 часов, будет иметь оптовую стоимость 15,50 долларов США. То есть дневная цена составляет 31 доллар, а недельная — 217 долларов, что значительно дороже генерических опиоидов. В то же время новый препарат действует вне мозга с помощью механизма, отличающегося от опиоидов, которые могут вызвать сильную зависимость, и предоставляет безопасную альтернативу.

«Новый терапевтический класс неопиоидных анальгетиков для лечения острой боли предлагает возможность смягчить определенные риски, связанные с использованием опиоидов для снятия боли, и предоставляет пациентам другой вариант лечения», — говорит Жаклин Корриган-Кюрей.

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