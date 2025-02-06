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Сотни сирийцев отозвали ходатайства об убежище на Кипре после падения Асада

  • 6.02.2025, 5:32
Сотни сирийцев отозвали ходатайства об убежище на Кипре после падения Асада

Вернулись на родину.

Сотни сирийцев, которые искали убежища на Кипре после начала гражданской войны более десяти лет назад, отозвали свои заявления о предоставлении убежища через несколько недель после падения Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters.

«Начиная с 9 декабря, мы отзываем в среднем 40 просьб об убежище от сирийцев в день», – сказал Николас Иоаннидес, министр миграции Кипра.

По его словам, с 9 декабря 2024 года по 31 января 2025 года 1 367 сирийцев выразили намерение вернуться в Сирию, причем 944 из них отозвали свои заявления о предоставлении убежища. Еще 423 отказались от статуса беженца или дополнительной защиты, а 755 покинули Кипр, сказал Иоаннидес.

Кипр – самое восточное государство Европейского Союза и ближайшее к Ближнему Востоку, расположенное в восточном Средиземноморье примерно в 160 км к западу от берегов Ливана и Сирии.

Тысячи сирийцев бежали на остров за последние годы, преимущественно по морю, что заставило власти приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

Однако за последние два года количество искателей убежища уменьшилось, частично благодаря закрытию лазейки через поддерживаемое Турцией сепаратистское государство на севере Кипра, которой ранее пользовались мигранты из стран Африки к югу от Сахары.

По официальным данным, с 2022 по 2024 год количество заявок на получение убежища сократилось на 69%.

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