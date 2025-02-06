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Российский «супертанк» Т-14 «Армата» столкнулся с кучей новых проблем

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  • 6.02.2025, 15:07
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Российский «супертанк» Т-14 «Армата» столкнулся с кучей новых проблем

Аналитик оценил его шансы.

Будущее российского танка Т-14 «Армата» остается под вопросом. Несмотря на заявленные россиянами улучшенную защиту, огневую мощь и маневренность, он сталкивается с российскими производственными ограничениями. Об этом пишет обозреватель и аналитик Айзек Сейтц в статье на 19FortyFive.

«Судьба «Арматы», скорее всего, решится после окончания войны в Украине. Если Т-14 поступит на вооружение, он станет самым значимым танком в истории России. Однако пока неизвестно, поступит ли он на вооружение в полном объеме», - говорится в публикации.

По словам автора, их всех систем вооружения, используемых российской армией, ни одна не вызывает столько споров, как T-14 «Армата», - россияне держат информацию о танке в строгом секрете, поэтому трудно сказать, оправдывает ли новый «супертанк» свою репутацию.

Более конкретно ясно то, что Т-14 «Армата» столкнулся со значительными задержками производства и перерасходом средств, отмечается в статье:

«Высокая стоимость танка, оцениваемая в 5-7,1 млн долларов за единицу, ограничила его производство и развертывание. Международные санкции и другие производственные проблемы также ограничили доступ России к критически важным компонентам, необходимым для производства Т-14. Эти проблемы с цепочкой поставок еще больше задержали развертывание танка и подняли вопросы о его долгосрочной жизнеспособности».

По тем или иным причинам поставки Т-14 постоянно задерживались. На данный момент неизвестно, сколько рабочих Т-14 в настоящее время находится на вооружении российской армии, по оценкам, всего 10-20 танков, добавил Айзек Сейтц.

При этом обозреватель напомнил, как 4 марта 2024 года генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что Т-14 поступил на вооружение российской армии, однако, не будет участвовать в боях в Украине.

«Хотя выбор более дешевых вариантов во время активных боевых действий в некоторой степени понятен, возникает вопрос: в чем смысл? Зачем вкладывать деньги в танк, который даже не будет участвовать в боях? Я интерпретирую его комментарии так, что производство не достигло того уровня, когда Т-14 можно будет производить в достаточно больших количествах», - акцентировал автор.

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