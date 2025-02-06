Великобритания высылает российского дипломата
- 6.02.2025, 18:06
В ответ на действия Москвы.
Великобритания лишит аккредитации российского дипломата. Это, как заявил Лондон, ответ на аналогичный шаг, предпринятый Москвой в прошлом году.
Об этом в четверг, 6 февраля, пишет Reuters.
В ноябре 2024 года Россия заявила, что высылает британского дипломата за шпионаж. Лондон отверг это обвинение. Сегодня, 6 февраля, Министерство иностранных дел Великобритании в своем заявлении сообщило, что вызвало российского посла, чтобы объявить о своем решении, уточнив, что оно стало ответом на «неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре».
«Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и Великобритания будет отвечать соответствующим образом», - добавляется в заявлении.