Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в мире 6.02.2025, 20:17

Речь идет о бренде Moеt & Chandon.

Бренд Moеt & Chandon вновь получил статус официального поставщика шампанского «Формулы-1» после четырехлетнего перерыва и станет титульным спонсором Гран-при Бельгии — одного из этапов «Формулы-1», который пройдет в июле. Об этом сообщает Reuters.

Бренд сотрудничал с «Формулой-1» в период с 1966 по 2000 год. С 2021-го официальным напитком гонок был бренд итальянского игристого вина Ferrari Trento.

Традиция обливания шампанским появилась после автомобильной гонки 1966 года, которая проходила неподалеку от города Ле-Ман во Франции. Швейцарский гонщик Йо Зифферт случайно обрызгал зрителей вином, когда попытался открыть бутылку, находившуюся долгое время на солнце. Год спустя американский гонщик Дэн Герни сделал то же самое, но уже преднамеренно.

Шампанское Moеt & Chandon впервые вручили гонщику в 1950 году. Это был победитель гонки Хуан Мануэль Фанхио после Гран-при Франции. Трижды чемпион мира Джеки Стюарт стал первым, кто обрызгал этим призовым шампанским подиум после своей победы в 1969 году. После такого случая обливание шампанским стало полноценной традицией гонщиков «Формулы-1».

В октябре руководство «Формулы-1» заключило спонсорский контракт с французским конгломератом Moet Hennessy Louis Vuitton (MHLV) на сумму $1 млрд. Оно вступило в силу в 2025 году и будет действовать на протяжении десяти лет. Ежегодный объем спонсорской помощи составит $100 млн.

По оценкам компании Brand Finance, Moet & Chandon считается самым дорогим в мире брендом шампанского. Его стоимость оценивается в $1,4 млрд. Аналитики отметили, что за год бренд вырос в цене на 9%.

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