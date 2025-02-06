Российский самолет «уронил» ракету Х-59 в Белгородской области

Российский самолет «уронил» ракету Х-59 в Белгородской области1
- 6.02.2025, 22:31
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Что известно.
Российский самолет «потерял» ракету в Белгородской области. Х-59 упала неподалеку одного из сел.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Так, 3 февраля в поле у села Старосельцево Волоконовского района Белгородской области нашли ракету X-59.
Как заявили российские оккупанты она, «нештатно сошла с российского самолета». Пострадавших якобы нет.
Как уточняют в Telegram-канале, уже известно про как минимум 16 ФАБах и двух ракетах, а также одной УМПБ-250 за 2025 год, упавших в России и оккупированных территориях Украины с российских самолетов. И о 165 случаях падения авиабомб ФАБ за 2024 год.