У Путина признали проблемы в виде ослов на фронте 1 7.02.2025, 10:19

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В Госдуме РФ «объяснили» ситуацию.

Российская оккупационная армия действительно начала использовать ослов и лошадей для перевозки снарядов и живой силы вдоль линии фронта на фоне дефицита военной техники.

Информацию об этом подтвердил депутат парламента страны-агрессора Виктор Соболев в комментарии российским пропагандистским СМИ, передает Dialog.UA.

Он рассказал, что оккупанты испытывают большие сложности в обеспечении частей и подразделений, в том числе штурмовых отрядов, боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием.

Соболев назвал «нормальным» применение ослов и лошадей, но добавил, что проблемы для оккупационной армии это не решит, а затем все же признал отсталость российской армии, заявив, что в 21-м веке в логистических целях на фронте хорошо бы использовать радиоуправляемые наземные беспилотники, но, видимо, оккупанты испытывают дефицит такой техники.

Появление гужевого транспорта у путинской армии также вызвано массовым применением Силами обороны Украины FPV-дронов, при помощи которых есть возможность контролировать пространство в 10-15 км за линией фронта и атаковать военную технику и живую силу врага.

В связи с тем, что армейские грузовики являются легкой целью для беспилотников, оккупанты стали чаще использовать легковые автомобили для доставки снарядов и продовольствия, но и они успешно поражаются украинским огнем, о чем свидетельствует снятые на поле боя видео.

В армии РФ даже есть так называемые «топтуны» - оккупанты, которых заставляют пешком доставлять провизию и БК на линию боевого соприкосновения.

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