У Путина признали проблемы в виде ослов на фронте

У Путина признали проблемы в виде ослов на фронте1
- 7.02.2025, 10:19
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В Госдуме РФ «объяснили» ситуацию.
Российская оккупационная армия действительно начала использовать ослов и лошадей для перевозки снарядов и живой силы вдоль линии фронта на фоне дефицита военной техники.
Информацию об этом подтвердил депутат парламента страны-агрессора Виктор Соболев в комментарии российским пропагандистским СМИ, передает Dialog.UA.
Он рассказал, что оккупанты испытывают большие сложности в обеспечении частей и подразделений, в том числе штурмовых отрядов, боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием.
Соболев назвал «нормальным» применение ослов и лошадей, но добавил, что проблемы для оккупационной армии это не решит, а затем все же признал отсталость российской армии, заявив, что в 21-м веке в логистических целях на фронте хорошо бы использовать радиоуправляемые наземные беспилотники, но, видимо, оккупанты испытывают дефицит такой техники.
Появление гужевого транспорта у путинской армии также вызвано массовым применением Силами обороны Украины FPV-дронов, при помощи которых есть возможность контролировать пространство в 10-15 км за линией фронта и атаковать военную технику и живую силу врага.
В связи с тем, что армейские грузовики являются легкой целью для беспилотников, оккупанты стали чаще использовать легковые автомобили для доставки снарядов и продовольствия, но и они успешно поражаются украинским огнем, о чем свидетельствует снятые на поле боя видео.
В армии РФ даже есть так называемые «топтуны» - оккупанты, которых заставляют пешком доставлять провизию и БК на линию боевого соприкосновения.