закрыть
7 февраля 2025, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракету HIMARS показали за мгновение до попадания по месту дислокации военных армии РФ под Курском

  • 7.02.2025, 13:27
  • 1,024
Ракету HIMARS показали за мгновение до попадания по месту дислокации военных армии РФ под Курском

Был поражен штаб врага.

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент атаки на место дислокации российских войск на Курщине ракетой РСЗО «HIMARS».

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по маркировке на видео, атака была осуществлена второго февраля.

«Разй#бный прилет HIMARS по расположению/штабу российских войск в Курской области. На видео можно увидеть, как бежит кацап. Похоже, в последний раз», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко