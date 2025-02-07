Ракету HIMARS показали за мгновение до попадания по месту дислокации военных армии РФ под Курском 7.02.2025, 13:27

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Был поражен штаб врага.

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент атаки на место дислокации российских войск на Курщине ракетой РСЗО «HIMARS».

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по маркировке на видео, атака была осуществлена второго февраля.

«Разй#бный прилет HIMARS по расположению/штабу российских войск в Курской области. На видео можно увидеть, как бежит кацап. Похоже, в последний раз», - отмечается в комментарии к видео.

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